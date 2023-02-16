В 2030 году в Прикамье может произойти землетрясение

Сейсмодатчики регистрируют даже микроземлетрясения. Фото: архив "КП".

Трагические события в Турции и Сирии заставляют задуматься: а застрахованы ли мы, жители Прикамья, от разрушительного воздействия подземной стихии? Может ли у нас случиться землетрясение?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поговорили в эфире с заведующим лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денисом Шулаковым.

«Рушились печные трубы и земля уходила из-под ног»

- Землетрясения на Урале - это не миф и не чьи-то фантазии, - объяснил Денис Шулаков. – За последние 300 лет в районе Уральских гор было три случая землетрясений с силой в 6 баллов, когда люди явно ощущали их последствия.

Из архивных документов известно, что последнее сильное землетрясение в Пермской губернии произошло в 23 мая 1798 года в районе села Насадка Кунгурского района. Приводятся описания очевидцев: от сотрясения земли разваливались печные трубы и почва уходила из-под ног.

Толчки ощущали и в Перми: в Соборной церкви качались паникадила, тряслись перекрытия, был слышен глухой шум и треск. В городских строениях трещали окна, колебались стены и мебель.

Как объяснил ученый, предсказать землетрясения заранее практически невозможно. Но геофизики обратили внимание на странную закономерность: сильные сотрясения земной тверди на Урале происходят с непонятной периодичностью в 116 лет. Так что следующее может произойти в 2030 году. Впрочем, это лишь предположения.

Ученые обнаружили аномальную зону

Всего землетрясений силой от 3 до 6 баллов за три сотни лет было зафиксировано на Урале около 45.

Ну, а микроземлетрясения, которые «видят» сейсмодатчики, по словам Дениса Шулакова, отмечаются каждый месяц и не по одному.

В последнее время сейсмологи наблюдают странную нарастающую сейсмическую активность совсем недалеко от Перми - под Добрянкой.

- У нас на территории Пермского края сейчас стоят 8 сейсмических станций, - рассказал Денис Шулаков. - Наблюдения, которые мы проводим с 2001 года, показали наличие аномальной зоны вблизи села Таборы в Добрянском районе. В последние 2,5 – 3 года на вытянутом участке 10 на 30 километров там ежегодно регистрируются десятки толчков, причем, их становится все больше и больше. Пока, к счастью, слабых. Скорее всего, тут пролегает тектонический разлом.

Уральские горы не так уж и стары

Вопреки распространенному мнению, Уральские горы по геологическим меркам – довольно молодые. Как объясняют геофизики, они образовались около 17-30 миллионов лет назад на месте хребтов палеозойской эры, которые разрушились сотни миллионов лет назад. Так что сейсмическая активность на Урале не случайна.

- Понятно, что у нас она ниже, чем в Тихоокеанском поясе, где проходят границы литосферных плит, но она далеко не нулевая, - объясняет Денис Шулаков. – И это нужно учитывать при строительстве зданий.

КСТАТИ

Трясет нас постоянно

Из хроник и описаний в СМИ становится ясно: несильные землетрясения у нас происходят довольно часто. Вот только несколько примеров.

В 1845 году в Добрянском заводе из-за сотрясения земли в кладбищенской церкви из паникадила выпали несколько свечей.

В 1788–1887 годы на территории Приуралья зарегистрировали 20 ощутимых толчков.

В 1958 году жители центра Перми ночью обратили внимание: внезапно в квартирах затряслись кровати и заколыхались на окнах шторы.

В сентябре 2018 года воздействие землетрясения, произошедшего под Челябинском, ощущалось и в Перми - на верхних этажах высотных зданий дрожали стекла и звенела посуда.

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