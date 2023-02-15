Фото: Управление ЗАГС администрации города Перми

Ко Дню всех влюбленных ЗАГСы Перми подготовились заранее. Сотрудники районных отделов постарались сделать бракосочетание 14 февраля более праздничным и незабываемым в жизни влюбленных пар.

К примеру, в канун праздника в Кировском отделе управления ЗАГС администрации Перми была подготовлена выставка фотографий семей-юбиляров супружеской жизни, которые уже много лет идут по жизни вместе. На фото запечатлены самые счастливые мгновения нескольких семей района. В День всех влюбленных, он еще известен как День святого Валентина, в Кировском отделе заключили брак 7 пар.

В Свердловском отделе 14 февраля царила особая и волшебная атмосфера, наполняющая сердца радостным чувством праздника. Для молодоженов сотрудники отдела подготовили праздничную фотозону, приятные сюрпризы и сладости с добрыми пожеланиями. Всего в этот день узами брака были скреплены 10 пар. Такое количество пар оказалось и в Мотовилихинском отделе ЗАГС.

В Дзержинском районе новые семьи создали 8 пар, в Индустриальном – 7 пар, в Орджоникидзевском – 5 пар, в Ленинском – 3 пары.

Как нам рассказали в управлении ЗАГС администрации Перми, День святого Валентина особого ажиотажа не вызвал. Скорее всего, причиной могло стать начало рабочей недели. В выходные дни количество бракосочетаний значительно больше.

Пик бракосочетаний может прийтись на День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. По статистике прошлых лет, бывали случаи по проведению до 70 бракосочетаний за день.

Кстати, в январе 2023 года отделения ЗАГС Перми заключили брак у 382 пар, было проведено чествование 19 юбилейных супружеских пар, из которых четыре – «золотые».

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