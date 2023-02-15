ГК «Лайт»: Мы устраняем причины заболеваний, а не боремся с их симптомами

Фото: ГК «Лайт»

Группа компаний «Лайт», специализирующаяся на предоставлении доступных, качественных медицинских услуг и клинической диагностики, запускает в Перми третий и самый грандиозный проект – многопрофильную медицинскую клинику.

Фото: ГК «Лайт»

Ранее ГК «Лайт» открыла современную клинико-диагностическую лабораторию и многопрофильный медицинский центр в Индустриальном районе. А на улице Пермской, 25 появилась одна из крупнейших клиник в Перми, рассчитанная на прием до 1200 пациентов в сутки - как взрослых, так и детей. В здании площадью более 4000 квадратных метров организован широкий комплекс услуг.

Проект «Лайт» - современная клиника заботы о здоровье, где во главу угла поставлен комфорт пациентов. Инвестиции в новый проект и в целом в Пермский край с 2021 года составили свыше полумиллиарда рублей.

По оценкам экспертов, появление клиники заботы о здоровье повысит уровень медицинского сервиса в Перми и будет способствовать формированию здоровой конкуренции в данной сфере.

Благодаря работе клиники заботы о здоровье «Лайт» в столице Пермского края созданы более 250 новых рабочих мест для врачей, медицинского персонала, технических служб – с конкурентными условиями труда.

Помещение на Пермской, 25 выбрано неслучайно. Это абсолютно новое здание, которое проектировалось под поликлинические услуги. Расположение в самом центре города делает клинику доступной и удобной для посещения клиентов из всех микрорайонов. В здании размещены кабинеты высококвалифицированных специалистов, современное оборудование – все, что необходимо для проведения комплексной диагностики и лечения.

Фото: ГК «Лайт»

К услугам жителей и гостей Перми - отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, цифровой рентген и маммограф, компьютерный 3D-томограф, рентгеновский денситометр, визиограф, аппарат МРТ, аппараты УЗИ экспертного класса и т.д. Взрослые и детиcмогут получить консультации всех базовых и узких поликлинических специалистовв пределах одного центра. Предусмотрены амбулаторная операционная, дневной стационар, кабинет ЛФК. Главным врачом клиники выбран Михаил Лянгазов, молодой и перспективный руководитель, с опытом организационной работы.

Новая клиника дает возможность пациентам получить качественные услуги в короткие сроки и, что немаловажно, с высокой точностью выполнения лабораторных и диагностических исследований.

Фото: ГК «Лайт»

Собственная служба заботы о пациентах и служба контроля качества «Лайт» обеспечивает высокий уровень сервиса. Здесь создано все максимального комфорта пациента:

- мобильное приложение «Здоровье Лайт»

- запись на прием буквально в три клика: через сайт и мобильное приложение

- многоканальный call-центр.

- электронная очередь, удобная зона ожидания с широкими коридорами и удобными диванами.

Для каждого пациента будет создана электронная медицинская карта, которая хранится в приложении «Здоровье Лайт».

Жемчужиной новой клиники стал Центр превентивной медицины «Жизнелогия». Центр является уникальным в Пермском крае: сочетание эксклюзивного подхода к заботе о здоровье и индивидуальный сервис для самых требовательных клиентов.

Работа Центра превентивной медицины «Жизнелогия» ориентирована на профилактику заболеваний, здоровый образ жизни и активное долголетие. Для клиентов в «Жизнелогии» ведут приемы высококвалифицированные специалисты - врачи превентивной медицины. Деятельность Центра предполагает выявление и устранение дефицитов витаминов и микроэлементов, предупреждение преждевременного старения, повышение качества жизни.

Главный принцип центра «Жизнелогия» - устранение причины заболеваний, а не борьба с их симптомами.

Руководителем центра «Жизнелогия» стал Евгений Жижилев - врач, применяющий современные и инновационные методы лечения и заботы о здоровье в рамках медицинских стандартов доказательной и превентивной медицины.

Фото: ГК «Лайт»

НАША СПРАВКА

ГК «Лайт» специализируется на создании сети многопрофильных лечебно-диагностических клиник и сети диагностических лабораторий.

Группа компаний «Лайт» была основана в Кирове в 2004 году. Сегодня эта сеть медицинских центров объединяет клинико-диагностическую лабораторию, консультации врачей общего профиля и узких специалистов, взрослую и детскую поликлиники, стоматологию, профцентр - всего более 20 филиалов в Кировской области. В Перми группа представлена клинико-диагностической лабораторией и двумя клиниками. В группе компаний «Лайт» на сегодняшний день трудятся порядка 2000 сотрудников.

Летом 2021 года начала работать одна из самых современных лабораторий Перми – Централизованная клинико-диагностическая лаборатория (ООО «ЦКДЛ», входящая в ГК «Лайт»). В пандемию коронавирусалабораторией было выполнено более 3 миллионов исследований на ковид. Сегодня ЦКДЛ на условиях долгосрочных контрактов сотрудничает с государственными больницами и частными медицинскими центрами края, а также выполняет исследования для государственных больниц ближайших регионов, в том числе Екатеринбурга и Свердловской области.

В октябре 2021 года свои двери открыла первая клиника «Лайт» в Перми на Мира, 11. Удобный формат «клиники у дома» позволяет получать качественную медицинскую помощь жителям Индустриального района.

ГК «Лайт» входит в число крупнейших представителей рынка медицинских услуг страны.

Записаться на прием можно в день обращения:

- на сайте; - в мобильном приложении «Здоровье Лайт»; - по телефону 22-333-44. В клинике ведут прием детские и взрослые специалисты (более 200 направлений), работает отделение функциональной и инструментальной диагностики (МРТ, КТ, рентген, маммограф, денситометр), семейная стоматология, VIP отделение по направлению превентивной медицины. И все это в одном месте!

С заботой о Вас!

Центр заботы о здоровье «Лайт»

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