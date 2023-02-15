Названы имена лучших педагогов Перми – 2023

В этом году в отборочном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 254 пермских педагога. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми прошел финал муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2023». В этом году в отборочном этапе конкурса приняли участие 254 педагога.

В номинации «Учитель» боролись за звание лучшего 65 человек, в номинации «Педагогический дебют» – 27 молодых педагогов, а в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» – 61 воспитатель.

В очном этапе «Учителя года» участникам предстояло провести урок, мастер-класс и другие образовательные мероприятия. А также конкурсантам нужно было пойти внеконкурсные испытания, разработанные чтобы раскрыть их педагогическое мастерство, эрудированность и личностные качества.

Абсолютным победителем в номинации «Учитель» стал Александр Вавилин, учитель английского языка лицея №2.

В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» первое место заняла педагог-психолог детского сада №134 Ксения Кирякова.

Лидером в номинации «Педагогический дебют» была признана Анна Вербицкая, учитель русского языка и литературы химико-технологической школы «СинТез».

В новой номинации «Классный руководитель» победителем стала учитель биологии и химии школы №22 Елена Савинская. Она провела с детьми воспитательное событие «Молотов - Пермь. Грани истории». Педагог и ребята создали Куб памяти, который отражает связь времен и территорий во время Великой Отечественной войны.

А лучшими наставниками жюри признало педагогов центра детского творчества «Сигнал» Веронику Слепцову и Андрея Копыльцова.

- Победа для меня - это мотивация продолжать свою работу, - объяснил победитель в номинации «Учитель» Александр Вавилин. - Подготовка к конкурсу занимала очень много времени. Я пытался найти новые приемы преподавания, чтобы заинтересовать детей. Сейчас моя цель – попробовать свои силы на краевом конкурсе.

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