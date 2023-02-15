«Хотели Иваном, а назвали Январем»: Как в Пермском крае живет мужчина с необычным именем

Январь Данилович смастерил кроватку для правнучки. Фото: семейный архив.

- В школе я особо не понимал, что у меня необычное имя, а когда поступил в училище, где были девчонки, начал стесняться, - откровенничает Январь Данилович. – У меня даже была мысль поменять имя, но я не решился, и вот уже 65 лет живу так.

В Пермском крае в селе Пелым живет мужчина по имени Январь. О том, как он получил свое редкое имя, и как ему с ним живется, мужчина рассказал «Комсомольской правде».

11 января 1958 года в многодетной семье в Пермском крае появился мальчик. В сельсовет – чтобы оформить на него документы, родителям нужно было идти четыре километра пешком. И отец попросил председателя сельсовета: «Тебе все равно на работу идти, а у меня сын родился. Возьми справку и запиши его Иваном».

- Он у тебя в январе родился, пусть будет Январем, как и я, - посоветовал глава, имя у которого тоже было Январь.

Вечером председатель отдал родителям свидетельство о рождении, где было написано, что мальчика зовут Январь.

- Эх, ну ладно, Январь так Январь, только бы вырастить его, - вздохнули родители, которые не так давно потеряли из-за кори своего четырехлетнего сына Василия.

В документах редкое имя мальчика значилось, как Январ, но его все стали называть Январь - как первый месяц года. Ребенок рос крепким и здоровым. Отучился в школе, поступил в училище на столяра, потом ушел в армию.

Пермяк с необычным именем любит мастерить мебель из дерева. Фото: семейный архив.

- Служил я в Якутии, - говорит мужчина. – А перед самым дембелем сослуживец мне говорит: «Скажи, как твое настоящее имя, а то вспоминать тебя буду, а знаю только твою кликуху». Я достал свой комсомольский билет и показал, что это имя у меня такое – Январь.

Зато когда Январь после армии вернулся в родное село, он очень быстро встретил свою судьбу.

- Я тогда приехала в село работать в школу учителем математики и услышала это необычное имя на педсовете, - говорит Любовь Николаевна. – Оказалось, что Январь – это был молодой парень, живший в поселке. Вскоре он ушел в армию, а когда вернулся, мы начали сталкиваться по пути на работу, так и познакомились. Стали встречаться, а затем и до семьи дошло. Были, конечно, неловкости, например, когда подружки спрашивали, как мужа зовут. Или когда я приехала в электросети – за свет платить. Девушка просит меня имя мужа назвать, а я ей говорю «Январь». Та удивленные глаза на меня поднимает и говорит: «Ничего себе имя! А дети у вас что, Январычи!?»

Да, отчества у дочери и двух сыновей Января Даниловича и Любови Николаевны – Январычи. И счастливые родители сейчас не только детей вырастили, но и внуков, а еще правнучку нянчат. Правда, имена всем им выбрали более традиционные.

Январь Данилович сделал лодку своими руками. Фото: семейный архив.

- Неплохая судьба у этого редкого имени, - говорит супруга Января Даниловича. – Конечно, много испытаний мужу по жизни выпало: он столяр по профессии. Лицо ранил пилой, одной фаланги пальца лишился, в аварии попадал, здоровье пошаливает, но если брать в целом, то судьба у мужа сложилась хорошо: мы вырастили замечательных детей, у Января есть любимое дело. Он как проснется утром, сразу же бежит в свою столярку мастерить.

- Января Даниловича в поселке уважают, - рассказали «КП» в администрации. - А к его необычному имени все давно привыкли и относятся нормально. Он сейчас уже на пенсии, но продолжает для жителей авторскую мебель из дерева мастерить.

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