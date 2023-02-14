В Перми сообщили о закрытии кинотеатра Синема Парк Колизей

Фото: страница ВК кинотеатра.

Еще один пермский кинотеатр объявил о своем закрытии. На официальной странице кинотеатра Синема Парк Колизей сообщили о его закрытии. Пермяков пригласили посетить последние оставшиеся киносеансы. Последний из них состоится 23 февраля. - Мы были с вами 15 лет, старались сделать посещение кинотеатра комфортным и уютным, - говорится в сообщении. - Множество встреч со звездами и премьер прошло в нашем кинотеатре, которые подарили нашим гостям и городу праздник кино. Мы бы хотели пригласить вас провести эти последние дни с нами.

Напомним, также с 27 февраля в Перми закрывается кинотеатр «Кристалл». Одной из возможных причин прекращения работы называют продажу кинотеатра «Кристалл IMAX» его собственником. Один из озвученных вариантов его дальнейшей судьбы – превращение в Дом молодежи. Об этом на заседании пермской городской Думы заявил вице-мэр Алексей Грибанов.

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