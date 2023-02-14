Фото: МЧС по Пермскому краю

Сводка пожаров и ДТП в Пермском крае 13 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 13 февраля 2023 года зафиксировали 5 пожаров на территориях города Перми, Березниковского, Соликамского, Верещагинского и Ординского округов. Пострадавших нет, есть погибшие.

Основной причиной возникновения пожаров стало: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В сводке МЧС по Пермскому краю 13 февраля 2023 года очагами загорания стали: бани - в Соликамском и Верещагинском округах; здание автосервиса в Индустриальном районе Перми; двухквартирный жилой дом в Березниковском округе; частный жилой доме в Ординском округе.

Силы и средства МЧС по Пермскому краю 13 февраля 2023 года приняли участие в ликвидации последствий 2 случаев ДТП: происшествие с участием пешехода и транспортного средства в Индустриальном районе Перми; столкновения транспортных средств в Кунгурском округе.

Жертва пожара в жилом двухквартирном доме Березников 13 февраля 2023

По информации МЧС России по Пермскому краю, пожар квартиры в двухквартирном жилом доме и надворных построек на ул. Маяковского в Березники произошел 13 февраля 2023 года в 07:25. На его полную ликвидацию потребовалось 50 минут.

До прибытия подразделений пожарной охраны, жилец одной из квартир горящего дома вывел на свежий воздух 8 человек, из которых пять - дети. Один человек эвакуировался самостоятельно.

В огне пожарища погиб мужчина. Общая площадь пожара составила 170 кв. метров. Причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации в Березниках устанавливаются.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 13 февраля 2023 года на территории Пермского края 231 профилактических групп в количестве 544 человек осуществили 2156 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5334 человека, распространили 4844 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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