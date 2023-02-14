День святого Валентина в Перми 14 февраля 2023: история и традиции праздника, свадебный переполох

День святого Валентина в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История празднования Дня святого Валентина уходит в глубину столетий. По давней традиции, в этот день тысячи влюбленных сердец по всему миру соединяют свои отношения свадьбами.

История Дня Святого Валентина 14 февраля 2023

По мнению историков, День святого Валентина насчитывает уже более 16 столетий. Отправной точкой служит история христианского священника Валентина, которая произошла приблизительно в 269 году во времена Римской Империей под правлением императора Клавдия II.

В те времена армия империи испытывала острый недостаток солдат для военных походов. Главную причину военачальники видели… в брака. Они считали, что женатый легионер о славе государства думает гораздо меньше, чем о семье. И вот император своим решением узаконил запрет на свадьбы военным.

Выход был один – тайное венчание. Не страшась императорского гнева, один из священников решил соединять браком возлюбленных. Это был брат Валентин из римского города Терни. Это был настоящий романтик, он всегда старался мирить поссорившихся влюбленных, помогал им писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Императору передали о «подрывной» деятельности священника, которую он решил прекратить.

Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации состояла еще и в том, что священник был влюблен... в слепую дочку своего тюремщика. За те недолгие встречи Валентин успел ее исцелить от недуга, что еще больше усугубило его положение. За день до казни узник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано письмо было уже после его казни.

Через некоторое время Валентин, как пострадавший за веру христианский мученик, был канонизирован католической церковью. В 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С этого времени появилась традиция влюбленным обмениваться записками - «валентинками». Другой традицией Дня святого Валентина стали свадьбы и венчания. И в наши дни считается, что они является залогом вечной любви.

День святого Валентина 14 февраля 2023 в России

Чтобы подробнее узнать о российских корнях Дня святого Валентина 14 февраля, мы обратились к порталу «Культура.рф». Там пояснили, что День всех влюбленных в России начали масштабно праздновать только в 1990-х годах.

Еще ранее, до октябрьских событий 1917 года, в Российской империи традиционный для Европы католический праздник многие старались не оставлять без внимания несмотря на запреты Православной церкви. Особенно популярным праздник был среди дворян, следующих заграничной моде.

Как и в наши дни, молодые люди отправляли друг другу «валентинки» - сердечки из шелка или кружева, украшенные цветами. В этот день часто устраивали пышные балы, особенно в домах, где были юные девушки на выданье.

Еще раньше, на Руси, 14 февраля девушки просили о женихах, гадали на суженого. По православному календарю в этот день поминали святого Трифона-мученика. Этому святому молились о покровительстве семье, о мире и любви между супругами.

На День святого Трифона девушки гадали, каким будет их жених. К примеру, если в этот день над головой девушки пролетит воробей, то она выйдет замуж за бедного, но хорошего парня, а если увидит снегиря - то за человека состоятельного.

Февраль на Руси традиционно считался самым богатым на свадьбы. Молодые женились в «мясоед» - период между Рождественским и Великим постами, во время которых венчаться было запрещено. Также 14 февраля раньше называли «Птичьей свадьбой»: считалось, что в этот день птицы выбирают себе пару.

На Руси был и свой праздник влюбленных, дошедший до нашего времени. Правда, он отмечался не зимой, а в начале лета. Праздник был связан с историей любви Петра и Февронии из Мурома. Их любовь была настолько сильна, что они скончались в один день и час…

В современной России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности, святыми покровителями которого стали именно Петр и Феврония.

День святого Валентина 14 февраля 2023 в Перми

День святого Валентина 14 февраля очень популярен среди многих влюбленных Перми. В этот день в ЗАГСах города происходит большое число бракосочетаний.

Так, перед самой пандемией коронавируса в 2020 году День святого Валентина 14 февраля выпал на пятницу. Эти два факта послужили для огромного числа свадеб – намного больше, чем обычно. В районные отделы ЗАГСов поступило 103 заявления о регистрации брака: в Дзержинский отдел – 19 заявлений, Мотовилихинский – 12, Орджоникидзевский – 9, Индустриальный – 25, Свердловский – 20, Кировский – 13, Ленинский – 5. Что интересно, годом ранее 14 февраля соединили свои сердца всего 62 пары.

Вообще, 2020 год в Пермском крае был очень богат на свадьбы. Тогда в Прикамье зарегистрировали рекордное количество бракосочетаний за последние пять лет – в брак вступили более 18,3 тысяч пар.

Кстати, астрологи назвали самые удачные даты для бракосочетаний в феврале 2023 года – 14, 19 и 21 числа месяца.

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