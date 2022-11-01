5 причин посмотреть семейный фильм «Волшебники»

На этой неделе у школьников со всей России начались каникулы, а значит кинотеатры обязательно порадуют новым фильмом для семейного просмотра. Главная новинка недели – необычная отечественная картина «Волшебники», премьерный показ которой состоится уже 5 ноября, а прокат фильма начнется 10 ноября. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот увлекательный фильм.

Поучительная история

Фильм рассказывает про обычного московского школьника Артема – не суперположительного заучку, но и не отъявленного хулигана, хотя и немного «выпендрежника». Таких 13-летних мальчиков, как Артем, много, но только у него одного вдруг появляется возможность исполнить любые желания. И все благодаря магическому коробку со спичками – стоит только захотеть, чтобы мама неругала за плохие оценки, или даже, чтобы по Москве прошелся огромный слон, так сразу же все и происходит. Хотя история эта не только о вере в чудо, но и об ответственности, которая приходит с появлением не просто одной волшебной палочки, а сразу целого коробка магических спичек. Фильм основан на популярной в 1960-х детской книге Юрия Томина «Шел по городу волшебник», которую для современного кино адаптировали несколько сценаристов во главе с одним из самых популярных авторов Юрием Коротковым, работавшим над такими картинами, как «Стиляги», «9 рота», «Экипаж» и «Время первых».

Новые звезды российского кино

Главная роль в фильме досталась восходящей звезде российского кино – Якову Трескунову, младшему брату молодого, но уже очень популярного артиста Семена Трескунова, запомнившегося зрителям по семейным проектам «Хороший мальчик», «Призрак», «Ивановы-Ивановы», «Родные». У Семена и Якова, кстати, есть еще один младший брат и сестренка, так что о семейных ценностях они знают не понаслышке. Коллегой Трескунова в «Волшебниках» стала финалистка шоу «Голос. Дети» Ева Тимуш, Это первая работа в кино для молодой поп- и r&b-исполнительницы, имеющей большое количество фанатов и с удовольствием общающейся с ними в социальных сетях.

Мощный актерский состав

«Волшебники» отличаются не только яркими исполнителями главных ролей, но и в целом звездным актерским составом. Так, например, папу Артема играет один из самых выдающихся российских артистов, хорошо знакомый как зрителям телесериалов («Грозный», «Эпидемия»), так и авторского фестивального кино («Аритмия»), Александр Яценко. А роль старшей сестры, с которой, конечно, подросток часто вступает в конфликт, исполнила талантливая молодая актриса Ангелина Стречина, на счету которой уже несколько десятков работ – в том числе в пионерском хоррор-сериале «Пищеблок», историческом проекте «Екатерина. Самозванцы» и провокационном «Триггере».

Волшебное изображение

Почти каждый кадр фильма– в соответствии с названием – выглядит волшебно. И когда речь идет о слоне почти в центре Москвы, или винтажном кабриолете с подростками, или путешествии в морские глубины, а то и вовсе в космос (да, такое в «Волшебниках» тоже есть). Чудесную иллюзию позволила создать не только компьютерная графика, но и та самая удивительная магия кино. Режиссером картины выступил Ренат Давлетьяров, работавший как над масштабными военными проектами «Летчик» и «А зори здесь тихие…», так и над популярной комедийной франшизой «Любовь-морковь». А за операторское мастерство отвечал один из самых востребованных сегодня постановщиков Илья Авербах, виртуозно умеющий работать в совершенно разных жанрах – именно он снимал, например, недавний интернет-хит «Карамора» и прозвучавшие не только в России, но и за рубежом проекты «Контейнер» и «257 причин, чтобы жить». Илья Авербах, кстати, не просто тезка, а внук знаменитого советского режиссера, создателя «Фантазий Фарятьева» с Андреем Мироновым и уникального «Голоса» с Леонидом Филатовым и Натальей Сайко.

Семейный магический юмор

«Волшебники» – удивительный микст теплых традиций советского семейного кино и не только современных технологий кинопроизводства, но и актуального юмора, понятного всем поколениям зрителей. Это не «покрывшаяся нафталином» экранизация давней книги, а точно придуманное – в интересах нынешних подростков и исходя из их образа жизни – кино. Добрая ирония, чудеса, сопряженные с ежедневной рутиной большого города, но главное – особая, объединяющая разновозрастную аудиторию атмосфера кино о больших надеждах и хаотичных желаниях, мелких ошибках и огромной дружбе, которая важна не только для приятелей-сверстников, но и для большой, настоящей семьи.

Кстати, мы разыгрываем 6 билетов на фильм «Волшебники», подробности в нашей группе ВКонаткте. Премьерный показ пройдет в кинотеатре Синема Парк ТРК Семья, 5 ноября, в 15.00.