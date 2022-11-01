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Общество1 ноября 2022 10:27

После вмешательства «Комсомольской правды» на пермский дом с трещинами прибыли альпинисты

Они начали заделывать треснувшую стену
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
По дому шли трещины до самого верха.

По дому шли трещины до самого верха.

Публикации на сайте «Комсомолки» оказалось достаточно, чтобы в Перми начали ремонтировать дом, жильцов которого два года футболили и кормили «завтраками».

Мы уже писали, что в многоквартирном доме на улице Черняховского, 64 два года назад по стене пошли трещины толщиной со спичечный коробок. Жильцы рассказывали, что зимой на кухне мясо можно было морозить просто в шкафах, которые стояли у стенки.

Жителям дома обещали сделать ремонт, но каждый раз его откладывали. В районной администрации пообещали, что управляющая компания ООО «Ликас» устранит трещины до конца октября. Но и это обещание было под угрозой, люди беспокоились, что им снова зимой придется мерзнуть и обратились в пермскую редакцию «Комсомольской правды». Издание описало ситуацию на своем сайте.

И вот жильцы сообщили, что ремонт начался.

- Приехали промышленные альпинисты , трещины начали заделывать, спасибо «Комсомолке»! – поблагодарили они.

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Жильцы говорят, что зимой морозить мясо можно прямо в кухонных шкафах (подробнее…)

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