После вмешательства «Комсомольской правды» на пермский дом с трещинами прибыли альпинисты

По дому шли трещины до самого верха.

Публикации на сайте «Комсомолки» оказалось достаточно, чтобы в Перми начали ремонтировать дом, жильцов которого два года футболили и кормили «завтраками».

Мы уже писали, что в многоквартирном доме на улице Черняховского, 64 два года назад по стене пошли трещины толщиной со спичечный коробок. Жильцы рассказывали, что зимой на кухне мясо можно было морозить просто в шкафах, которые стояли у стенки.

Жителям дома обещали сделать ремонт, но каждый раз его откладывали. В районной администрации пообещали, что управляющая компания ООО «Ликас» устранит трещины до конца октября. Но и это обещание было под угрозой, люди беспокоились, что им снова зимой придется мерзнуть и обратились в пермскую редакцию «Комсомольской правды». Издание описало ситуацию на своем сайте.

И вот жильцы сообщили, что ремонт начался.

- Приехали промышленные альпинисты , трещины начали заделывать, спасибо «Комсомолке»! – поблагодарили они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По пермскому многоквартирному дому пошли трещины толщиной со спичечный коробок

Жильцы говорят, что зимой морозить мясо можно прямо в кухонных шкафах (подробнее…)