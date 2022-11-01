Диван, остров и коробка от телевизора: ТОП необычных мест, куда пермские должники прятались от приставов

О самых креативных должниках приставы всегда рассказывают на своем сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Их главная задача - соблюдение законности в стране, а работать приставам чаще всего приходится с теми, кто эти законы соблюдать не любит и всячески пытается избежать этого. О самых креативных должниках приставы всегда рассказывают на своем сайте.

К профессиональному празднику «Комсомольская правда» составила ТОП-5 необычных мест, куда должники из Пермского края прятались от служителей закона.

На острове

В 2022 году 44-летний житель Красновишерска попытался убежать от долгов, спрятавшись на уединенном острове посреди реки Вишера.

Мужчина задолжал своему сыну 140 тысяч рублей алиментов и надеялся, что судебные приставы не доберутся до него. Он сбежал в поселок Велс, который находится на острове посреди реки, и добраться до него можно было только на лодке.

На новом месте алиментщик пустился во все тяжкие: работать не планировал и ежедневно начал употреблять спиртное.

- Судебные приставы разыскали его на острове, доставили в подразделение и вручили уведомление о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В диване

В 2018 году жительница Прикамья задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей. Женщину не только привлекали к административной ответственности, но и закрывали на 10 суток, чтобы нерадивая мать спокойно могла подумать о помощи своему ребенку.

Но платить алименты горе-мамаша не собиралась, и тогда в отношении должницы было возбуждено уголовное дело. Женщина начала скрываться от приставов.

Когда инспектор пришел к ней домой, родственница сказала, что должницы нет дома, но ответить на вопросы приставов согласилась. Общение шло почти час, все это время должница пряталась под диваном.

- Не выдержав затянувшего заключения в тесном пространстве, женщина пошевелилась и выдала себя, - рассказали в службе судебных приставов. - Обнаружить затворницу не составило труда, гораздо сложнее оказалось заставить ее покинуть укрытие. Ловко уместившись в узком проеме между стеной и диваном, она решительно заявляла, что добровольно не выйдет наружу. Однако поняв, что сопротивление бесполезно и приставы без нее никуда не уйдут, согласилась проследовать в отдел.

Закрылась в салоне авто

В 2019 году пермячка закрылась от приставов в салоне своего авто и четыре часа там просидела. Женщина открыла детский сад, но не платила за аренду помещения и за рекламу, в итоге задолжала 280 тысяч рублей.

В отношении воспитательницы было возбуждено исполнительное производство, но погашать долги женщина не спешила. Тогда судебные приставы наложили арест на ее автомобиль «Range Rover Sport» и оставили машину на ответственное хранение должнице.

Но когда приставы приехали забирать легковушку, женщина наотрез отказалась отдавать им ключи от иномарки. Тогда приставы подогнали к стоянке эвакуатор.

Под предлогом забрать из авто свои личные вещи, автоледи села в машину и заблокировала двери. Чтобы разрешить ситуацию, на место пришлось вызывать полицию.

В коробке из-под телевизора

В 2015 году сотрудники службы судебных приставов в Пермском крае отправились на поиски очередного должника, не выплатившему своему ребенку алиментов.

Дома мужчину застать не удалось. Соседи рассказали, что он переселился к любовнице. Сожительница должника, увидев на пороге приставов, начала юлить, что не видела его уже долгое время.

Когда приставы собрались уходить, они услышали на чердаке подозрительный шорох, а когда поднялись, обнаружили должника под самой крышей. Мужчина пытался залезть в коробку из-под телевизора. Алиментщика извлекли из убежища и предупредили об уголовной ответственности за попытки уклонения от родительского долга.

А еще сменил имя и фамилию

Последний должник-антигерой побил все рекорды по маскировке. В 2016 году злостный алиментщик из Добрянки, чтобы скрыться от приставов, сменил не только имя, но и фамилию.

- Мужчина задолжал бывшей жене деньги на воспитание ребенка, - объяснили приставы. - После развода бывшие супруги не смогли самостоятельно договориться о сумме алиментов, за них это сделал суд. Однако деньги на счет женщины так и не поступали. Но вместо того, чтобы начать выплачивать задолженность 190 тысяч рублей, мужчина пошел в ЗАГС и сменил имя, фамилию и отчество.

Но приставы сумели вычислить его и ограничить в праве управления автомобилем.