Профилактика и лечение в рамках ОМС: как пермякам уберечь себя от инсульта

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Инсульт – это неожиданное повреждение головного мозга, причиной которого может стать закупорка кровеносных сосудов, разорвавшийся тромб и другие факторы. Во всех случаях происходит кровоизлияние, кислород прекращает поступать в клетки мозга.

Выздоровление напрямую зависит, как быстро пациенту была оказана медицинская помощь и начато лечение.

Для того, чтобы привлечь внимание к серьезности данного заболевания и необходимости его профилактики, учрежден Всемирный день борьбы с инсультом. Он отмечается ежегодно 29 октября.

Лечение по полису ОМС

Все мероприятия, приуроченные к этому дню, направлены на повышение осведомленности граждан о проблеме инсульта. Как распознать его признаки, какие действия предпринять и какую помощь оказать человеку? Почему необходимо вовремя проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, корректировать факторы риска и контролировать физиологические параметры?

- Причем все медицинские услуги для предупреждения рисков развития инсульта, а также при наступлении заболевания, можно получить бесплатно по полису ОМС, - напоминают в Территориальном фонде обязательного медицинского страхованияю

Важно помнить, что острое нарушение мозгового кровообращения может вызвать необратимые повреждения, включая частичный паралич и нарушение речи, понимания и памяти.

Как предупредить инсульт

- Основные факторы риска заболевания – это хронические заболевания: атеросклероз, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, заболевания сердца, нарушение свертывающей системы крови, а также общие с ними факторы риска: малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, алкоголизм и другие, - объясняют врачи. Как избежать инсульта?

- профилактика – мероприятия, направленные на предупреждение инсульта,

- медицинская помощь при инсульте и медицинская реабилитация – мероприятия, направленные на восстановление утраченных функций организма, возвращение человека к нормальной жизни.

При этом обязательное медицинское страхование задействовано на всех этапах.

- Медицинская помощь людям с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в рамках программы ОМС, – сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. - Отмечается устойчивая тенденция роста финансирования. В 2022 году в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи введены дополнительно два новых вида высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия». Один из них – эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте.

Как отмечает директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова, в этом году в Пермском крае в двух медицинских организациях – в ГКБ №4 и ГКБ им. С.Н.Гринберга – проведено уже 11 операций эндоваскулярной тромбоэкстракции.