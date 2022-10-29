Профилактика и лечение в рамках ОМС: как пермякам уберечь себя от инсульта

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Инсульт – это неожиданное повреждение головного мозга, причиной которого может стать закупорка кровеносных сосудов, разорвавшийся тромб и другие факторы. Во всех случаях происходит кровоизлияние, кислород прекращает поступать в клетки мозга.
Выздоровление напрямую зависит, как быстро пациенту была оказана медицинская помощь и начато лечение.
Для того, чтобы привлечь внимание к серьезности данного заболевания и необходимости его профилактики, учрежден Всемирный день борьбы с инсультом. Он отмечается ежегодно 29 октября.
Лечение по полису ОМС
Все мероприятия, приуроченные к этому дню, направлены на повышение осведомленности граждан о проблеме инсульта. Как распознать его признаки, какие действия предпринять и какую помощь оказать человеку? Почему необходимо вовремя проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, корректировать факторы риска и контролировать физиологические параметры?
- Причем все медицинские услуги для предупреждения рисков развития инсульта, а также при наступлении заболевания, можно получить бесплатно по полису ОМС, - напоминают в Территориальном фонде обязательного медицинского страхованияю
Важно помнить, что острое нарушение мозгового кровообращения может вызвать необратимые повреждения, включая частичный паралич и нарушение речи, понимания и памяти.
Как предупредить инсульт
- Основные факторы риска заболевания – это хронические заболевания: атеросклероз, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, заболевания сердца, нарушение свертывающей системы крови, а также общие с ними факторы риска: малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, алкоголизм и другие, - объясняют врачи. Как избежать инсульта?
- профилактика – мероприятия, направленные на предупреждение инсульта,
- медицинская помощь при инсульте и медицинская реабилитация – мероприятия, направленные на восстановление утраченных функций организма, возвращение человека к нормальной жизни.
При этом обязательное медицинское страхование задействовано на всех этапах.
- Медицинская помощь людям с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в рамках программы ОМС, – сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. - Отмечается устойчивая тенденция роста финансирования. В 2022 году в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи введены дополнительно два новых вида высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия». Один из них – эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте.
Как отмечает директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова, в этом году в Пермском крае в двух медицинских организациях – в ГКБ №4 и ГКБ им. С.Н.Гринберга – проведено уже 11 операций эндоваскулярной тромбоэкстракции.