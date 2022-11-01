В первый же день работы на коммунальной парковке в Перми украли информационные знаки

Информационные знаки пришлось устанавливать заново. Фото: Пермская дирекция дорожного движения.

Как и обещали городские власти, 1 ноября в Перми открылись первые четыре муниципальные плоскостные парковки. Такие автостоянки, которые будут устраивать в стороне от проезжей части, должны разгрузить перегруженные парковочные карманы.

По замыслу, они будут выгодны тем, кто оставляет машины в центре Перми надолго - почасовая плата в 20 рублей будет взиматься только за 6 часов.

На каждой установили кроме систем фотовидеофиксации видеокамеры наблюдения.

И вот в первый же день на одной из парковок обнаружили пропажу – с нее унесли информационные знаки.

- 31 октября недобросовестные граждане хотели оставить пермяков без этого блага цивилизации – и незаконно демонтировали информационные знаки с парковки на улице Попова, - сообщили в городской администрации. - Но если бы противники плоскостных парковок внимательнее читали новости, то знали бы, что все внеуличные стоянки оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, и они попадут на видео.

Как платить?

В мэрии еще раз напомнили, что в отличие от парковок на проезжей части внеуличные стоянки рассчитаны именно на длительное использование.

- Здесь можно оставить машину на весь день – скажем, на десять часов, а заплатить только за шесть, - объяснили в Пермской дирекции дорожного движения. – При этом сумма оплаты составит 120 рублей. Кроме того, плата за пользование такими плоскостными парковками не взимается в выходные и праздничные дни, а также по будням вечером и ночью - с 19.00 до 09.00.

Все водители могут ставить бесплатно машины на таких парковках в течение 20 минут, а многодетные семьи – в течение двух часов. На них действуют абонементы. Оплатить плоскостную парковку, в том числе, и путем постоплаты, можно будет привычным способом – через приложение, путем СМС-сообщений или с использованием близлежащего паркомата.

Где находятся?

Первые четыре плоскостные парковки, которые открылись 1 ноября, расположены по таким адресам:

- на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома на улице Попова, 19. Здесь будет 51 парковочное место, включая 5 бесплатных для маломобильных граждан;

- в районе здания на улице Пермской, 7 (внутри трамвайного кольца «Разгуляй») - 44 парковочных места, из них 2 бесплатных для маломобильных граждан;

- вдоль дома на улице Революции, 22. Тут разместят 102 парковочных места, в том числе 10 для маломобильных граждан;

- вдоль дома на ул. Революции, 24. Площадка будет включать 76 парковочных мест, в том числе 2 бесплатных для маломобильных граждан.

Что дальше?

В будущем году обещают открыть 2 или 3 перехватывающие парковки на въезде в центр города, на которых будет взиматься плата только за 4 часа стоянки. Также рассматривается вариант бонусов на общественном транспорте для тех, кто оставил на них машины. Предположительно, такие парковки появятся на улице Спешилова и в Разгуляе.

По планам, в течение 3-4 лет в городе должны быть обустроены 36 плоскостных и перехватывающих парковок.