Участковая из Перми Юлия Ахатова вступила в борьбу за звание «Народный участковый России -2022»

Юлию Ахатову выбрали лучшим участковым Пермского края, а сейчас девушка борется за звание Народного участкового страны. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

1 ноября на сайте «Комсомольской правды» началось заключительное финальное голосование за «Народного участкового» - 2022. В борьбу за звание лучшего вступили победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых отдали свои голоса более 300 тысяч россиян.

От Пермского края участие в голосовании принимает участковая из Мотовилихинского района Перми Юлия Ахатова, она стала победительницей регионального конкурса, обойдя 32 своих коллег-участковых со всех уголков Пермского края.

Участковым уполномоченным полиции Юлия Ахатова работает уже четвертый год. На ее участке проживает более четырех тысяч человек.

- Самое непростое в нашей работе – это большая нагрузка, - говорит победительница. – Поступает много заявлений, часто приходится задерживаться на работе. Самые типичные жалобы поступают от людей, которые недовольны шумом из соседних квартир, также часто пишут заявления на домашних тиранов и дебоширов.

Зато каждый раз, когда к Юлии Илнуровне приходят благодарные жители и говорят ей «спасибо», сотрудница полиции лишний раз утверждается во мнении, что не зря выбрала такую жизненную дорогу.

- Работать в полиции я мечтала детства, любила смотреть фильмы про расследование уголовных дел, - говорит Юлия. – Потом сама захотела носить форму и помогать гражданам. Получив юридическое образование, я отправилась устраиваться в полицию.

Обаятельная сотрудница полиции пока не замужем, но сердце ее уже занято. В дальнейшем Юлия планирует продолжать службу в органах внутренних дел и помогать гражданам.

Голосование на сайте «Комсомольской правды» KP.RU будет проводиться с 1 по 10 ноября. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Важно, проголосовать за участника или можно только после аутентификации на нашем сайте с помощью учетной записи Yandex, VK или Google. А все полученные голоса будут проходить проверку на предмет использования роботизированных учетных записей (ботов) с целью накруток.

Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

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