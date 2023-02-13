Сводка пожаров. Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 12 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 12 февраля 2023 года зафиксировали 11 пожаров: 3 пожара – в Пермском округ; по 2 пожара - в Перми и Краснокамском округе; по 1 пожару - на территории Октябрьского, Чусовского, Березниковского и Чайковского округов. Погибших нет, есть пострадавшие.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (5 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (2 случая), неосторожное обращение с огнем (2 случая), поджог (1 случай), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (1 случай).

В сводке МЧС по Пермскому краю 12 февраля 2023 года очагами загорания стали: бани - в Краснокамском и Пермском округах; многоквартирные жилые дома - в Ленинском районе Перми, Чайковском и Березниковском округах; частные жилые дома - в Октябрьском, Пермском округах; автомобиль - в Пермском округе; гараж - в Чусовском округе; неэксплуатируемое здание - в Дзержинском районе Перми.

Силы и средства МЧС по Пермскому краю 12 февраля приняли участие в ликвидации последствий 5 случаев ДТП: с участием пешехода и транспортного средства в Краснокамском округе; съезд транспортного средства в кювет - в Очерском и Юсьвинском округах; столкновение транспортных средств - в Краснокамском округе; возгорание транспортного средства в Соликамском округе.

Пожар в жилом многоэтажном доме Березников 12 февраля 2023

По информации МЧС России по Пермскому краю, около восьми часов вечера 12 февраля 2023 года произошел пожар в одной из квартир жилого многоэтажного дома на ул. Мира в Березниках.

До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 58 жильцов. Из горящей квартиры на третьем этаже здания звено газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства спасли трех человек, в том числе ребенка. Спасатели вывели людей по лестничному маршу на свежий воздух.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Огонь в квартире распространился на площади 15 кв. метров. Жертв и пострадавших на пожаре в Березниках нет.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 12 февраля 2023 года на территории Пермского края 195 профилактических групп в количестве 477 человек осуществили 2010 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5562 человека, распространили 5122 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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