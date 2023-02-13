В Перми ребенок выпал из окна пятиэтажки

Мальчик выпал с третьего этажа. Фото: vk.com/zhest_perm

В Перми 12 февраля в Свердловском районе произошел несчастный случай. Из окна пятиэтажки выпал 10-летний мальчик. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте «Плохие новости Пермь».

Очевидцы сообщили, что ребенок остался жив, но получил травмы, он выпал с третьего этажа. Мальчику вызвали «скорую» и отвезли в больницу. Также известно, что в момент случившегося он был дома один.

В УМВД по городу Перми подтвердили, что такой случай действительно был.

- 12 февраля в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о том, что из окна квартиры на третьем этаже дома по ул. Серпуховская выпал мальчик, - рассказали в ведомстве. - Несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Очевидно, что теперь семьей займется подразделение по делам несовершеннолетних. Информацию о состоянии ребенка "КП" запросила в Минздраве Прикамья.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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