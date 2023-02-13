Санаторий-профилакторий «Жемчужина» приглашает на санаторно-курортное лечение

Санаторий – профилакторий «Жемчужина» расположен в тихом и уютном районе.

Санаторий – профилакторий «Жемчужина» расположен в тихом и уютном районе на окраине города Оса в лесопарковой зоне на живописном берегу реки Кама.

В «Жемчужине» помогают сохранить и приумножить здоровье, а также интересно провести время. Приехать в санаторий-профилакторий могут взрослые и дети в возрасте от 3 до 17 лет при наличии санаторно-курортной карты.

Санаторий «Жемчужина» обладает богатой лечебной базой, что позволяет проводить реабилитацию и лечение заболеваний костно-мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний.

Гости размещаются в комфортабельных 1-2 местных номерах со всеми удобствами, в атмосфере тепла и уюта. Предоставляется пятиразовое диетическое питание. Ежедневные вечера отдыха с конкурсно-развлекательными программами, а также экскурсии по историческим местам города.

Телефон для справок: (834291) 4-62-39

Адрес: Пермский край, г. Оса, ул. Мира, д.14

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лицензия ЛО-59-01-005534 от 25 декабря 2020 г.