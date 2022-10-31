В Перми пенсионер едва не убил молодого мужчину

Фото: архив "КП"

Когда сотрудники УГРО Мотовилихинского района приехали в коммунальную квартиру в дом по Уральской, хозяйке Марине сказали: так и знали, что едем именно к тебе. 30 – летняя дама известна оперативникам. Летом у нее же в гостях подрались мужики. Не прошло и пару месяцев, как особа вновь попала в криминальную сводку свидетелем. Опять в ее комнате случилось ЧП, чуть не убит 32 – летний пермяк. И не сказать, что Марина – асоциальна, у девушки приличное жилье, в комнате натяжные потолки, путевая мебель и чистое белье. Просто не может подруга отдыхать одна, если выпивает, то только в компании и с мужчинами.

В тот вечер 13 октября в коммуналке на Уральской собрались четверо человек. Марина, ее старый знакомый, ее недавний знакомый и 77 – летний дед. Пенсионера Мишу Марина встретила на улице, пожалела: чего пьешь на холоде, пойдем ко мне.

Компания отдыхала у хозяйки дома. Потом один из гостей, увидев, что у Марины имеется стиральная машина, попросил разрешения постирать свою одежду. У него даже были с собой сменные футболка и шорты. Мужчина переоделся в чистое, постирал грязное, стоял в комнате Марины и развешивал одежду на дверцу шкафа. В этот момент зашел дед. Далее события для молодого человека развивались, как в тумане. Он почувствовал жар в боку, увидел, что бежит кровь, повернулся, посмотрел на деда, тот вытирал кровь с ножа. Раненый сказал старику: уходи по – хорошему! Тот и ушел. Потерпевший лег на кровать Марины, но хозяйка, увидев, что у приятеля течет кровь из живота, выгнала его с постели, чтобы не пачкал белье. Правда, рану ему перебинтовала. Потерпевший ушел в кухню, но кровь продолжала капать на пол. Мужчину, чтобы не пачкал квартиру, выгнали, он ушел в подъезд и там сердобольный житель дома вызвал скорую помощь. Потерпевшего успели спасти, он был на ИВЛ, перенес операцию.

В тот момент, когда пьяную Марину оперативники усаживали в машину, чтобы везти в отдел полиции для дачи показаний, она увидела, что к дому идет тот самый дед. Женщина закричала, мол, вот преступник, ловите его! Дедушку задержали. Пенсионер не терял самообладания, он заявил, что да, в квартире был, но к кровавому событию не имеет отношения, ушел, дескать, все были живы – здоровы, кто порезал парня, понятия не имеет. А еще Михаил заявил, что неужели бы он вернулся сам к месту преступления? С его слов: пришел к Марине, потому что она обещала ему контакты и адреса людей из соседнего общежития. Старик зарабатывал тем, что вербовал на работу на север людей, и ему за это платили по две тысячи за человека.

«Уголовное дело возбуждено по статье покушение на убийство. Обвиняемый, 1945 г.р., освободился в 2017 году, отбывал срок за убийство двух или более лиц. В его действиях усматривается рецидив. Ранее мужчина отсидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствию предстоит разобраться в обстоятельствах и мотивах особо тяжкого преступления. 77 – летний гражданин арестован», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Почему старик чуть было не убил ни в чем не повинного парня, который в два раза его моложе, СК разберется. Оперативники недавно встретили ту самую Марину, в комнате которой кипят периодически страсти, женщина сказала полицейским, что со спиртным завязала.

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