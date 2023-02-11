В Пермь приедет председатель комитета Госдумы РФ по обороне

В Перми пройдет выездное совещание депутатов Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми в марте пройдет выездное совещание депутатов Госдумы. Его проведет депутат Госдумы РФ от Пермского края, член ИТ-комитета Госдумы Антон Немкин. Участие в выездном совещании примет председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Финальная повестка встреч и мероприятий, а также точная дата приезда парламентариев пока прорабатываются. Но есть данные, что Андрей Картаполов может посетить ПАО «Мотовилихинские заводы». В правительстве Пермского края сейчас дополнительно прорабатывают программу визита.

Напомним, в конце 2022 года Антон Немкин провел совещание с директором гражданского дивизиона Мотовилихинских заводов ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» Сергеем Дядькиным.