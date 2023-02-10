Коммунальщики объяснили, почему в январе пермякам пришли счета за тепло больше, чем за декабрь

Январские морозы добавили расходы на коммуналку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе жители Перми могли заметить суммы в квитанциях за отопление больше, чем за декабрь. С чем это может быть связано, «Комсомольская правда» спросила у специалистов ПАО «Т Плюс». Также они рассказали, как происходит расчет платы за отопление и что нужно сделать, чтобы сэкономить.

- Почему жители Перми в январе получили суммы в счетах за отопление больше, чем за предыдущие месяцы? Например, для трехкомнатной квартиры дома по улице Чернышевского, 1 в декабре был выставлен счет за тепло 4 725 рублей, а в январе уже 4 917.

- Начисление платежей за отопление проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства. Как видно из квитанций, разница сумм начислений января 2023 года и декабря 2022 года для квартиры по улице Чернышевского составила 200 рублей или 4%.

Связано это с холодами в январе. В морозы для того, чтобы в квартирах было тепло, нужно – извините за тавтологию - увеличение тепла.

Нужная температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задается по графику, который составляется на основании показателей температуры на улице. Чем холоднее, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях. Среднемесячная температура за декабрь 2022 года была минус 10,81 градусов, за январь 2023 уже минус 12,34 градусов.

Чем холоднее на улице, тем нам дороже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При начислениях платежей за тепло учитывается объем теплоэнергии, поступивший в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учета. Если его нет, расчет происходит по нормативам. Формирование «платежки» для конкретного клиента (лицевого счета) происходит по площади его квартиры.

Ежемесячный платеж за отопление формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию (цена за единицу) и объема теплопотребления — количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце.

Объем теплопотребления растет от декабря к январю-февралю, и пиковые значения, как правило, достигаются в течение двух первых месяцев года. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.

- Может ли сам потребитель произвести расчет, какая сумма придет ему за отопление?

- Все данные о месячном теплопотреблении дома и отдельного лицевого счета отражены в квитанциях.

- Как происходит расчет платы за отопление?

- К примеру, многоквартирные жилые дома в Перми по улице Чернышевского, 1, и улице Юрша, 80, оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Начисляют платежи по показаниям ОДПУ, которые регистрируют фактическое потребление тепла на дома.

Эти сведения УК или ТСЖ передают в энергокомпании, которые проводят начисления за отопление по тарифу и площади конкретной квартиры.

Например, в доме по улице Чернышевского, 1 за декабрь 2022 года истратили 188,028 Гкал тепловой энергии, за январь 2023 года – 206,014 Гкал. В доме по улице Юрша, 80 количество тепловой энергии на отопление за декабрь 2022 составило 197,246 Гкал, за январь 2023 года – 209,935 Гкал.

Также с декабря 2022 года изменились тарифы на услуги холодного и горячего водоснабжения, и тепловую энергию. С тарифами можно ознакомиться на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://perm.esplus.ru/tariffs/perm/ur/.

- Можно ли платить меньше за тепло в квартирах?

Снизить платежи за отопление можно, но для этого нужно провести энергоаудит дома, чтобы понять, где теряется тепло и что нужно сделать, чтобы оно не отапливало улицу. Например, можно утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков.

Также сберечь деньги поможет установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов и погодозависимой автоматики.

- Что делать, если вы не согласны с суммой в квитанции?

- Если у вас есть вопросы по цифрам в квитанции, в первую очередь нужно обратиться в ваш расчетно-кассовый центр (РКЦ), которые занимаются обслуживанием клиентов-физических лиц. Обращение можно оставить на сайте компании, в разделе обратной связи, либо по телефонам, которые также указаны на сайтах.

Если вы все же сомневаетесь в правомерности начисления в квитанциях, можно обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края с заявлением.

- К нему желательно приложить копии квитанций, - пояснили в пресс-службе ИГЖН.- Инспекция может проверить начисления. Если будут выявлены некорректные суммы, «тепловиков» обяжут сделать перерасчет.

Телефон для консультации по вопросам начисления платы за жилищные и коммунальные услуги: 241-00-56 для жителей Перми, 8(342)241-09-28 для жителей Пермского края.

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