Как сувенир – прикольно. Пермские велосипедисты нашли 10 отличий возрожденной «Камы» от советской

Так выглядела советская "Кама". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В свое время складные велосипеды «Кама» пермского производства были мечтой любого школьника. Их начали выпускать на Пермском велосипедном заводе в начале 1970-х, и они срезу снискали народную любовь. Первое время даже в Перми их можно было приобрести лишь по записи.

А так выглядела советская "Кама". Фото: Николай Мазуренков.

- Потому что удобно! – гордились счастливые обладатели. - Сложил велик пополам, как гармошку, - и хоть в лифт, хоть в электричку.

Велосипед был сделан «на вырост» - простым движением руки выдвигались вверх руль и сиденье. На багажнике можно было с ветерком прокатить понравившуюся девочку.

Дачникам он тоже пришелся по душе: положил на багажник кладь, прижал пружинным зажимом - и в путь.

Пермские велосипеды рекламировали в пермских СМИ, хотя их и так неплохо раскупали. Фото: госархив Пермского края.

«Кама» исчезла вместе с Советским Союзом - ее перестали выпускать в 1991 году.

И вот теперь ее собираются возродить. Известие об этом всколыхнуло ностальгические чувства у многих. Недавно фото верхом на легендарном велике выложил на своей странице «ВКонтакте» российский медиаменеджер, бывший резидент Comedy Club Гавр.

Гавр верхом на "Каме". Фото: страница ВК российского медиаменеджера.

Не прошла мимо события и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своем телеграмм-канале она призналась, что узнала о возрождении «Камы», когда летела из Мавритании в Судан и просматривала ленты новостей. И не могла удержаться, чтобы не описать нахлынувшие эмоции и воспоминания.

- Я первую любовь так не помню, как помню «Каму»! – написала Мария Захарова. - А может, это она и была? Складному велосипеду предстояло жить в нашей 27-метровой двухкомнатной квартире, а летом выезжать на машине на пленер. Никто не говорил: возьмите велосипед. Зачем, когда было имя? О том, что Кама – это река, я узнала много позже.

Мария Захарова вспоминает все те велосипедные «фишки», которые в свое время приводили в восторг детей и взрослых.

Мария Захарова призналась в любви к "Каме". Фото: архив "КП".

- Помню его весь, до мельчайших деталей! – признается она. - Помню инструменты, лежавшие в кожаном подвесном футляре, даже промасленную бумагу, в которую они были обернуты. И маленькую металлическую петельку-замочек на этой сумочке тоже помню. Помню насос - тонкая алюминиевая трубочка, которая крепилась параллельно вертикальной части рамы под сиденьем.

Вспоминает бывшая владелица «Камы» и модные в то время катафоты-отражатели на крыльях. И то, как мальчишки на даче «модернизировали» их велосипед, поставив трещотку на спицы.

Сохранятся ли все эти детали в новой версии велосипеда?

Как объяснил руководитель предприятия «Форвард» Алексей Бояршинов, они постарались сделать все, чтобы приблизить новую модель к историческому облику. Но время не стоит на месте.

Катафоты заменили LED-фонарями. Облегчили раму, которая раньше была тяжеловата, -теперь при ее производстве применяют роботизированный комплекс. Сделали более прочный механизм складывания – прежде он нередко ломался. И обода колес стали двойными, более надежными.

Первую партию из 3 тысяч велосипедов собираются направить в магазины страны в ближайшие две недели. Называется их примерная стоимость: около 12 - 13 тысяч рублей. Эти велики будут, как раньше, красного цвета и с одной скоростью.

Но со следующего года обещают расширить модельный ряд и выпускать складные «Камы». Кроме красного цвета их будут окрашивать также в белый и синий цвета российского триколора. И можно будет выбрать – кому какой понравится.

Новая "Кама". Фото: permkrai.ru

Ложка дегтя

Однако пермские велосипедисты отмечают, что возрожденный велосипед «Кама» в чем-то проигрывает прежнему, советскому. Они оценили, будет ли он пользоваться спросом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

- Я так понимаю, что велосипед «Кама» создавали как сувенир, - изложил свое мнение представитель пермского сообщества «ВелоПермь» Владимир Береснев. - Если рассматривать его как возрождение легенды, то это забавно, это сентиментально. Хотя новый велосипед, конечно, отличается от той «Камы», которая была в советское время. Тот был более брутальный и взрослый и выглядел по-другому.

Я немного прокатился и на новом велосипеде. Он более декоративный, он меньше по размеру и скорее подростковый, нежели взрослый. Но подростки сейчас ездят на велосипедах BMX либо на трюковых самокатах.

В отличие от той, первоначальной «Камы», которая на тот момент была, действительно, революционным складным велосипедом, у этого только один узел складывания, а у прежней советской модели их было целых три. То есть по компактности и практичности, да и по дизайну он превосходил новый образец.

Что касается конкуренции на рынке – новинкой новая «Кама» точно не будет. И зарубежные, и отечественные производители давно выпускают складные велосипеды, в том числе, тот же «Форвард». То есть рынок не пуст, и на нем уже есть достаточно серьезные игроки и хорошие модели.

Про цены сказано, что велосипед будет стоить в районе 10 тысяч рублей. Это, действительно, дешево, но может быть не очень привлекательным для тех, кто ценит соотношение «цена – качество».

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