Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 9 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 9 февраля 2023 года зафиксировали 7 пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Березниковского, Добрянского, Кизеловского, Сивинского и Большесосновского округов. Погибших и пострадавших нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 случая), неосторожное обращение с огнем (2 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования и неисправность систем, узлов и механизмов в транспортном средстве (обе - по 1 случаю).

В сводке МЧС по Пермскому краю 9 февраля 2023 года очагами загорания стали: стройка частного жилого дома в Большесосновском округе; металлический вагончик в Березниковском округе; надворные постройки в Сивинском округе; транспортное средство в Орджоникидзевском районе Перми; котельная в Добрянском округе; дощаный гараж в Кизеловском округе; загорания маневровый паровоз в Ленинском районе Перми.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 9 февраля 2023 года на территории Пермского края 208 профилактических групп в количестве 500 человек осуществили 2082 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3631 человек, распространили 3275 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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