Осень в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У жителей Перми в ноябре 2022 года будет девять нерабочих дней. Один из них выпадает на праздничный день 4 ноября – День народного единства.

Нерабочий праздничный день в ноябре 2022 года

Согласно Трудового кодекса РФ, нерабочий праздничный день установлен на 4 ноября 2022 года.

Нерабочие дни в ноябре 2022 года

Нерабочие дни в ноябре 2022 года выпадают на даты:

- 4 ноября (пятница)

- 5 ноября (суббота)

- 6 ноября (воскресенье)

- 12 ноября (суббота)

- 13 ноября (воскресенье)

- 19 ноября (суббота)

- 20 ноября (воскресенье)

- 26 ноября (суббота)

- 27 ноября (воскресенье)

Отпуск в нерабочие праздничные дни

В Министерстве труда и социальной защиты РФ поясняют, если на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, то отпуск будет продлен на количество таких дней.

Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска. Например, если работник уходит в отпуск на 14 календарных дней, один из которых нерабочий праздничный, то отдыхать в этом случае работник будет 15 дней.

Такое правило действует и для ежегодного основного, и для ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

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