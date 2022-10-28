Начало ноября в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики сделали прогноз погоды в Перми на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года. Характер погоды в Перми на следующей неделе существенно не изменится, ожидаются небольшое понижение температуры воздуха и атмосферные осадки.

В понедельник, 31 октября, циклон продолжит определять погоду в Перми: будет облачно, есть большая вероятность выпадения атмосферных осадков в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов, днем – не выше +2 градусов.

Во вторник, 1 ноября, есть вероятность прохождения через Пермь циклона, который принесет первый существенных снегопад. В Пермском ГИС центре указывают на возможность установления снежного покрова до 5-7 см. Температура воздуха ночью и днем не изменится.

В среду, 2 ноября, в Перми ожидается постепенное похолодание. По прогнозу погоды Росгидромета, будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -1…-2 градуса, днем около 0 градусов. Атмосферное давление будет расти.

В четверг, 3 ноября, ночью ожидается небольшой снег, температура воздуха до -2 градусов. Днем также возможны осадки, температура воздуха около -1 градуса.

В пятницу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Ожидается, что ночь будет самая холодная на неделе – температура воздуха понизится до -3 градусов. Ожидается небольшой кратковременный снег. Днем будет облачно, осадки прекратятся, температура воздуха будет около -1 градуса.

В субботу, 5 ноября, в Перми осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов, днем около +1…+2 градусов.

В воскресенье, 6 ноября, в Перми осадков не ожидается. Температура воздуха ночью вновь понизится до -1 градуса, днем будет около +1 градуса.

Повышенная опасность на дорогах из-за гололедицы ожидается 1 ноября.

Погода в Перми на следующей неделе с 30 октября по 6 ноября будет значительно прохладнее. Перед выходом из дома постарайтесь одеваться теплее. Берегите себя и будьте здоровы!

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