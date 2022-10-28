Как пермяки помогают мобилизованным землякам

Фото: страница ВК Дмитрия Махонина.

- Берегите себя, возвращайтесь, мы вас любим, - выведено детской рукой на листке бумаги, сложенном в солдатский треугольник.

Весь Пермский край поддерживает земляков, которые проходят сейчас слаживание в учебных центрах. Женщины шьют и вяжут им теплые вещи, школьники пишут слова благодарности и поддержки, а власти стараются сделать так, чтобы ни сами мобилизованные, ни их семьи ни в чем не нуждались.

Накануне в учебный центр в Елань отправился еще один эшелон мобилизованных пермяков, их более ста человек.

- Всем землякам перед отъездом мы выдали аптечки, обувь, термобелье, спальные мешки, коврики и продукты, - написал в своем телеграмм-канале глава региона Дмитрий Махонин. - Теперь такие наборы выдаем всем, кто отправляется в места боевого слаживания. В частях бойцов обеспечат формой. Другое необходимое снаряжение поставляем дополнительными отправками в учебные центры.

Помимо того, что всем мобилизованным мужчинам выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей, семьям военнослужащих, участвующих в СВО, положена и единовременная выплата на детей.

- Материальную помощь детям получат семьи военнослужащих, призванных в ходе мобилизации, заключивших военный контракт, либо в качестве добровольцев, - разъяснили в краевом Министерстве социального развития. - Выплата в размере 15 тысяч рублей будет произведена на каждого несовершеннолетнего ребенка, либо на детей, обучающихся очно в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 23 лет.

Для оформления выплаты заявителю необходимо написать заявление и представить копию свидетельства о рождении ребенка, справку об обучении в вузе или ссузе (для студентов в возрасте до 23 лет) и реквизиты банковского счета.

Чтобы оформить выплату, семьям мобилизованных необходимо обратиться в территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства и записаться на прием к специалисту. Деньги будут переведены в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении.

Появились и организации, готовые поддержать семьи мобилизованных пермяков с детьми. Пермский государственный цирк, к примеру, начнет выделять билеты на представления. А клуб айкидо «Династия» предлагает ребятам, чьи папы оправились на СВО, бесплатные занятия футболом и айкидо. Также готова поддержать такие семьи и общественная организация «Счастье жить». Ее специалисты готовы проводить бесплатные практики для мам и детей, которые ждут возвращения домой своих мужей и пап.

ВАЖНО

В Пермском крае открылся региональный сбор поддержки военнослужащих проекта «Все для Победы». Он направлен на оказание адресной помощи участникам СВО и их семьям и создан как единое окно для обращений за помощью семей мобилизованных и самих резервистов.

Любой желающий может перечислить военнослужащим средства, которые будут использованы на покупку и доставку необходимых бойцам бронежилетов и касок, спальных мешков и медикаментов, а также тепловизоров и квадрокоптеров, питания и другого.

На сайте системы быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край» объединились ресурсы всех заинтересованных сторон - общественных организаций, волонтеров, министерств, ведомств и т.д. Также здесь функционируют блоки «Помощь здесь» (для тех, кому необходимо за ней обратиться) и «Могу помочь», где можно сообщить о готовности принять участие в решении той или иной проблемы в разных формах.

Кроме того, неравнодушные жители Прикамья могут принести в пермское отделение ОНФ вещи, которые затем будут переданы на передовую. Уточнить, в чем нуждаются бойцы, можно на портале проекта pobeda.onf.ru и по телефону 8(342)206-58-13.