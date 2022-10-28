Два фильма, снятые в Прикамье, возглавили топ российского кинопроката

Момент съемок фильма "Зов Пармы" Фото: Василий Вахрин

- Сын вернулся домой, достал старые дедушкины детали и занялся изобретением, - улыбается мама пермского школьника после того, как они вернулись с фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» (6+).

Веселая детская история про хулигана и фантазера Ивана Семенова вдохновила и «зашла» в сердца не только маленьких зрителей со всей России, но и их мам и пап. Приключения добродушного выдумщика Ивана и его команды не только развеселили зрителей, но и заставили задуматься о внутреннем содержании и отношении к миру современных детей.

А для пермяков эта кинокартина дорога еще и тем, что снималась она в родном городе, а участие в массовых сценах принимали тысячи горожан. И сейчас, чтобы посмотреть веселую яркую картину с участием звезд российского кино и талантливых школьников, в кинотеатры идут целыми классами.

Съемки «Ивана Семенова», напомним, проходили в школе №45, на пермском Арбате, Тихом Компросе, в IT-компании, театре оперы и балета и на эспланаде. Снимал семейную комедию режиссер Антон Богданов. За две недели проката культовый «Иван Семенов» заработал более 73 миллионов рублей.

А первым в топе российского кинопроката заслуженно стал еще один масштабный фильм, снятый в локациях Пермского края. Это историческая драма режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы» (16+).

Съемки фильма, проходили под Губахой, где была построена деревянная крепость, в Каменном городе и на Усьвинских столбах.

Сервис 2ГИС даже нанес на карту те местах, где проходили съемки, и добавил описания, в которых говорится, как снимался фильм, какие природные достопримечательности и местные легенды нашли в нем отражение.

Кинокартина вышла в прокат 6 октября, и менее чем за месяц ее посмотрели 1,5 млн зрителей. Кассовые сборы «Сердца Пармы» составили 460 миллионов рублей. И это позволило картине стать самым успешным отечественным проектом 2022 года.