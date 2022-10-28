Депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Буторин

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края приступили к рассмотрению проекта бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. В главном финансовом документе - план того, сколько средств наш регион получит на свое развитие. Главная задача - грамотно и оптимально распределить денежные средства, чтобы улучшить качество жизни жителей Прикамья.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края, главный врач Клинической больницы Свердловского района Перми Александр Буторин рассказал, как принятый проект бюджета повлияет на жизнь пермяков, и отразились ли на нем санкции.

- Есть бюджет семейный - там мы считаем, сколько заработали, сколько планируем потратить за месяц или даже год. Если остаются средства - решаем, отложить на «черный день», купить новый холодильник или сделать ремонт. Так и с краевым бюджетом, приходится всегда делать выбор: какую проблему будем решать прямо сейчас, а к какой вернемся через полгода или год, - объясняет Александр Сергеевич.

Правда, в краевом бюджете приоритет ясен. Краевые власти продолжают увеличивать расходы на социальную сферу, это две трети всех запланированных трат. У депутатов на ближайшие годы прибавится приятных хлопот: нужно проконтролировать возведение 24 новых корпусов школ для 14 тысяч ребят, следить за качественным строительством и ремонтом объектов здравоохранения. Социальные расходы - это и адресная помощь для жителей, которую можно получить через систему социальных участковых.

По словам депутата, будут расти социальные выплаты, важно, чтобы они успевали за инфляцией.

- За сухими цифрами видно, что экономика края не пострадала от санкций: предприятия заплатили налогов по результатам своей деятельности даже больше, чем планировали в прошлом году, - говорит Александр Буторин. - Мы становимся сильнее. Это дает нам уверенность в важных новых расходах, например, на единовременные выплаты мобилизованным и их несовершеннолетним детям.

ВАЖНО

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, при формировании бюджета очень важно сохранить сбалансированность, устойчивость и социальную направленность.

- Мы создавали его в непростых условиях, связанных с влиянием экономических санкций. Тем не менее, считаю, что в целом мы справились и сохранили основные приоритеты. В первую очередь - это выполнение всех наших социальных обязательств, строительство значимых объектов, поддержка муниципалитетов Прикамья, - отметил глава региона.