Набережная должна работать круглый год

На набережной должно быть комфортно не только летом, но и в любое время года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хороший город во многом похож на приятный праздник: гости остаются, потому что они хорошо проводят время», - с этих слов из книги «Города для людей» архитектора-урбаниста Яна Гейла начал свой доклад на пленарном заседании Думы заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

Он рассказал о том, как в Перми развивают и создают места для отдыха жителей. Сейчас в городе в муниципальной собственности находится 109 скверов и парков. И власти ведут активную работу по приведению их в порядок. В 2021 - 2022 годах в Перми были капитально отремонтированы 66-й и 68-й кварталы эспланады, сквер на нижней части набережной Камы, бульвар Советской Армии на улице Сибирской, сквер у гостиницы «Урал», бульвар по улице Дружбы и другие общественные пространства в разных районах города.

- Продолжаются работы на набережной Камы в Кировском районе и на газонной части улицы Петропавловской, - отметил Алексей Грибанов. - Готовится проект реконструкции парка «Счастье есть».

Новые скверы к юбилею

Депутаты задали также целый ряд вопросов о других объектах, не упомянутых в докладе. Например, Алексей Овчинников спросил, что будет на месте снесенного авторынка по улице Островского, Олег Бурдин интересовался, будут ли готовы к 300-летию Перми скверы по улицам Корсуньской, Калгановской и Генерала Черняховского.

На их вопросы ответил Дмитрий Галиханов, заместитель главы администрации Перми, отвечающий за блок «Городское хозяйство». Он рассказал, что сейчас идет разработка концепции всей улицы Островского, в рамках которой определят назначение участка бывшего авторынка.

- Пока есть планы по созданию там небольшого сквера, - пояснил Дмитрий Галиханов. - Скверы по улицам Корсуньской и Генерала Черняховского введут в строй в 2023 году, а в сквере по улице Калгановской работы уже завершены.

Освещение и безопасность

Депутаты Арсен Болквадзе обратил внимание на необходимость комплексного подхода к реконструкции парков и скверов.

- Полномочия находятся в разных департаментах, - отметил он. - В результате многие скверы оказались без освещения, потому что работы «Горсвета» финансируются отдельно, а надо, чтобы они сразу закладывались в проект. Также в скверах необходимо обеспечить безопасность - патрулирование и системы видеонаблюдения.

Сейчас, по словам депутата, видеонаблюдение действует только на эспланаде, набережной и на некоторых участках Черняевского леса.

А депутат Владимир Молоковских отметил, что в парках не хватает навесов и павильонов на случай ненастной погоды.

ЛЮДЯМ должнО БЫТЬ КОМФОРТНО В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Тему влияния погоды на посещение мест отдыха депутаты обсудили на примере центральной набережной. Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что первоначально планировалось, что набережная Камы будет готова принимать пермяков и гостей города как летом, так и зимой.

- На этой территории людям должно быть комфортно в любую погоду, и зимой она тоже должна работать, но на сегодня активен только летний период, - заметил Дмитрий Малютин. - Сейчас на набережной негде посидеть, выпить кофе. Кафе должны работать круглогодично.

- То, что кафе на набережной у нас работают только летом, - это ошибка проектирования, - подтвердил и глава Перми Алексей Дёмкин, также присутствовавший на заседании Думы. - Надо организовать их работу в круглогодичном режиме.

Депутаты уточнили, когда на набережной откроются панорамное кафе и спорт-кафе. Алексей Грибанов ответил, что ведется поиск инвесторов для дальнейшего развития объектов. К марту - апрелю 2023 года вопрос должен решиться.

- В целом, можно сказать, что с точки зрения благоустройства результаты неплохие. У нас появилась достойная набережная, в каждом районе приведены в порядок любимые пермяками места отдыха, и работа продолжается. Но есть и вопросы. Прежде всего, нужна ясность с привлечением малого и среднего бизнеса в эту сферу - и с точки зрения развития предпринимательства, и роста качества услуг, которые получают горожане. Также нам нужно более предметно понимать, какие перспективы развития досуговой инфраструктуры на сегодня просматриваются, и как их планируется реализовывать, - резюмировал Дмитрий Малютин.