Информационные стенды и вывески в Перми приведут в единый стиль

Старые гаражи перекрашивать не придется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты городской Думы приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства Перми. Эти поправки предлагают установить требования к навигационным элементам - информационным стендам, стелами и указателям, рассказывающим о расположении достопримечательностей и культурных объектов города. Все они должны быть выполнены в едином стиле, одной цветовой гамме, с использованием одинаковых шрифтов. Аналогичные требования будут предъявляться к панно, которые размещаются на фасадах во время ремонта, и к вывескам магазинов.

- Они должны гармонировать с окружающей средой и быть интуитивно понятными, как жителям города, так и туристам, - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - Если говорить про фасады зданий, появляется возможность оформлять панно на ремонтируемых фасадах к праздничным датам, вывешивать поздравления и тематическую информацию, например, к 9 Мая или Дню города. Решение Думы вступит в силу с 1 января будущего года и до конца ноября администрация проработает переходный период для приведения в соответствие элементов навигации.

Также были приняты поправки, касающиеся внешнего вида некапитальных гаражей и стоянок для средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. Они должны быть не более 24 квадратных метров, стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, а кровля - шоколадного цвета.

- Для стен гаражей предусмотрен достаточно светлый цвет, в то время как в городе есть проблема с граффити, - отметил депутат Арсен Болквадзе. - Возможно, в дальнейшем будет целесообразно пересмотреть цветовое оформление.

Максим Спиридонов уточнил, что решение будет касаться только тех гаражей, которые будут размещены после вступления решения в силу - то есть после 1 января 2023 года.

- Сейчас городская администрация подготавливает схему размещения некапитальных гаражей . Те гаражи, которые будут размещаться по схеме, должны будут соответствовать правилам благоустройства, - пояснил заместитель председателя Пермской городской Думы. - Таким образом, требования не касаются гаражей, которые находятся на частной земле. А нелегальные гаражи, построенные на муниципальной земле без согласований, нет смысла приводить в единый вид, так как с незаконными сооружениями администрации районов борются и рано или поздно они из города исчезнут.