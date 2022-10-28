Пермь - самый зеленый город России

В Черняевском лесу сделают дорожки для пешеходов и велосипедистов, скамейки, качели и информационные центры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пермь традиционно занимает первое место в России как самый зеленый город страны, почти половина площади - 47,5 процента - занята городскими лесами, - рассказал депутатам заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. - И одна из ключевых задач городских властей в сфере экологии - сохранять и воспроизводить зеленые насаждения.

С этой целью в Перми был создан городской питомник древесных растений, в котором выращивают липы, пирамидальные тополя, ивы, лиственницы, яблони и другие деревья. Планируется, что через 5 лет питомник будет предоставлять для озеленения по 13 тысяч саженцев в год.

Черняевский лес войдет в «Зеленое кольцо» Перми

- Также в этом году мы начали проект «Зеленое кольцо». Это принципиально новый подход к обустройству лесопарковых зон, - уточнил Виктор Агеев. - В первый этап вошли Черняевский лес, долины рек Егошиха и Данилиха. Работы по их преобразованию уже идут.

В рамках «Зеленого кольца» в Черняевском лесу обустроят 11 модульных входных групп, в том числе три главных входа (с улицы Братьев Игнатовых и мест отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» на улице Подлесной). Создадут отдельные дорожки для пешеходов, бегунов, велосипедистов. Общая протяженность веломаршрутов составит 22,3 километра. Также в ходе благоустройства в Черняевском лесу появятся информационные центры, пункты проката спортивного оборудования и инвентаря, обустроенные теплые туалеты, навигационные карты, дополнительные урны, скамейки, качели.

Депутаты поинтересовались, как жители Перми могут включиться в обсуждение проекта «Зеленое кольцо» и предлагать те или иные территории для благоустройства в рамках проекта?

- К нам уже обращались общественные активисты, предлагающие включить в «Зеленое кольцо» долины рек Ива и Мотовилиха, - ответил Виктор Агеев. - Но завершение первого этапа планируется в 2024 году. И только после этого начнется 2-й этап. Его границы пока определяются.

«Химия» против вредителей не действует

Депутат Владимир Молоковских спросил, страдают ли городские леса от жука-полиграфа.

- Из-за теплых зим этот вредитель стал распространяться и на территории Пермского края, - ответил вице-мэр. - Но он поражает, в основном, пихты, так что для Перми проблема менее остра, чем для других территорий края. При этом эффективных химических средств борьбы с жуком-полиграфом нет. Единственный способ - вырубка пораженных деревьев, но она происходит, в основном, в целях безопасности, чтобы эти деревья не обрушились на людей. Так что больше надеемся на морозную зиму.

Более половины пермских автобусов работают на газе

Рассказал заместитель главы администрации и о том, что в Перми ведется системная работа по ликвидации несанкционированных свалок. И в 2023 году Пермь будет претендовать на предоставление средств в рамках проекта «Чистая страна» для рекультивации свалок.

Депутат Михаил Черепанов задал вопрос о приютах для безнадзорных собак.

- Сейчас в Перми работают четыре приюта, два из них переданы в безвозмездное пользование общественным организациям, - ответил Виктор Агеев. - Есть также несколько частных приютов. Мы не планируем увеличивать их число за счет городского бюджета.

О перспективах перехода Перми на экологически чистый общественный транспорт спросил депутат Даниил Морозов.

- В Перми увеличивается количество автобусов, работающих на газовом топливе, - ответил вице-мэр. - В этом году будет приобретено еще 34 таких автобуса, в результате чего их доля в общественном транспорте Перми увеличится до 57,4 процента. Работа в этом направлении будет продолжена.

Кама станет чище

Депутат Арсен Болквадзе обратил внимание на низкое качество воды в пермских реках.

- В Каме и ее притоках вода либо грязная, либо очень грязная, - отметил депутат.

Виктор Агеев ответил, что, действительно, вода в Каме и ее притоках, протекающих по Перми, не пригодна для купания.

- Причина - в загрязнении малых рек и неорганизованном сливе в них ливневых стоков, - уточнил заместитель главы администрации Перми. - Для ее устранения регулярно проводится очистка береговых полос и русел малых рек. Кроме того, стоит задача по инвентаризации и обустройству очистных сооружений на ливневых стоках. Если пройти вдоль берегов малых рек, то можно увидеть, что везде видны трубы или ручьи стоков.

По словам Виктора Агеева, в этом году в Перми за счет бюджета впервые построен «дождевой сад». Это специальное устройство для очистки ливневого стока через корневую систему растений. Практика показала, что это относительно недорогой и эффективный способ очистки стоков.

- Будем практиковать его и далее, - отметил вице-мэр.