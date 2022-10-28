Как разгрузить от заторов центр Перми

Кроме парковочных карманов скоро в городе появятся и другие парковки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 ноября в Перми откроются первые четыре плоскостные парковки.

Для чего они создаются? Какую цель преследуют? Где будут расположены? Чем и в каких случаях будут выгодны для пермских автомобилистов?

На эти вопросы ответил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.

- Плоскостные парковки в отличие от парковочных карманов будут расположены за пределами проезжей части дороги, - объяснил Дмитрий Артеменко. - Они могут примыкать к ней либо быть на каком-то удалении от нее. Такие парковки предназначены для стоянки автомобилей на длительное время. Они будут удобны и выгодны, например, для тех, кто приезжает в центр города надолго или там работает. Допустим, водитель держит машину на такой парковке в течение 8 часов, пока длится его трудовой день. На плоскостной парковке ему придется оплатить стоянку только в течение 6 часов. При тарифе в 20 рублей за час его экономия составит 40 рублей. В месяц уже может набежать приличная сумма экономии.

- Как выбирали места для первых плоскостных парковок?

- В трехлетнем плане развития города у нас запланировано появление 36 плоскостных и перехватывающих парковок. При выборе места для первых четырех плоскостных парковок учитывалось, помимо всего прочего, наличие уже заасфальтированных участков муниципальной земли, чтобы уменьшить затраты бюджета на обустройство и не тратиться на выкуп или изъятие земли. Но, прежде всего, обращалось внимание на загруженность парковочных мест на дорогах.

Например, в районе плоскостной парковки по улице Революции, 22 и 24, которая заработает с 1 ноября, вырос жилой комплекс с высотными домами, что отразилось на загрузке парковочных мест. Это деловой центр, место притяжения горожан, но припарковаться там стало невозможно. Такая же картина наблюдается на пересечении улиц Ленина и Попова, где расположено много офисных зданий. На парковочных карманах там оставляют на весь день машины те, кто там работает. А людям, которые занимаются деловой активностью, бывает затруднительно подъехать и припарковаться.

- Будет ли предоставляться какое-то бесплатное время на оплату плоскостных парковок - те самые первые бесплатные 20 минут, которые действуют на парковочных карманах?

- Да. А, кроме того, для многодетных семей это время увеличено до 120 минут. То есть в течение двух часов представители этой категории граждан смогут пользоваться плоскостной парковкой бесплатно. Но напоминаю, что для оформления такой льготы нужно подать соответствующее заявление, и право на льготу распространяется только на один автомобиль многодетной семьи.

- Станут ли наказывать рублем тех, кто попробует пользоваться такими парковками бесплатно?

- Конечно. Штраф сейчас оставляет 1 тысячу рублей, за повторное нарушение - 2 тысячи рублей. На каждой парковке будут установлены камеры видеофиксации. А, кроме того, - камеры видеонаблюдения, которые будут включены, в том числе и в сеть МВД. Это повысит сохранность автомобилей на таких парковках - всегда можно будет отследить, если, допустим, кто-то поцарапает ваш автомобиль.

Что дальше?

Предполагается, что в следующем году количество плоскостных парковок увеличится. Планируется также, что в будущем году откроются две или три перехватывающие парковки на въезде в центр города. Предположительно - одна или две на улице Спешилова, а также в районе кольца в Разгуляе.

Ориентировочно, на таких парковках придется оплачивать только первые четыре часа стоянки. Также сейчас рассматривается предложение депутатов Пермской городской Думы о том, чтобы предложить какие-то бонусы при проезде на городском транспорте для тех, кто воспользуется перехватывающими парковками.

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Где будут находиться

Плоскостные парковки откроют в Ленинском и Свердловском районах города:

- на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома на улице Попова, 19. Здесь будет 51 парковочное место, включая 5 бесплатных для маломобильных граждан;

- в районе здания на улице Пермской, 7 (внутри трамвайного кольца «Разгуляй») - 44 парковочных места, из них 2 бесплатных для маломобильных граждан;

- вдоль дома на улице Революции, 22. Тут разместят 102 парковочных места, в том числе 10 для маломобильных граждан;

- вдоль дома на ул. Революции, 24. Площадка будет включать 76 парковочных мест, в том числе 2 бесплатных для маломобильных граждан.

Сколько будет стоить

Все первые парковки относятся к зоне 102 с тарифом в 20 рублей за час. Оплачивать придется первые 6 часов стоянки, потом можно будет пользоваться ей бесплатно. Платными парковки будут с 9.00 до 19.00 в будние дни. В выходные дни и поздно вечером на них можно держать машины бесплатно. Заезд на плоскостные парковки будет свободным и не будет закрываться какими-либо шлагбаумами.

Как платить

Способы оплаты будут такими же, как и в случае парковочных карманов, - с использованием приложения, при помощи СМС-сообщений или банковской картой через паркоматы. На плоскостные парковки распространяются действие абонементов и возможность постоплаты.

КСТАТИ

Напомним, что с 14 ноября также повысится плата за парковки в самом центре Перми - до 30 рублей. Такое повышение предполагает методика расчета, утвержденная Пермской городской Думой: в случае увеличения загруженности парковок более чем на 90 процентов, плата повышается на 10 рублей.

Зона «повышенного тарифа» (№102) будет ограничена следующими улицами: Попова - от Монастырской до площади ЦКР; Пушкина - от Попова до Краснова; Краснова - от Пушкина до Сибирской; Сибирская - от Краснова до Революции; Революции - от Сибирской до Максима Горького; Максима Горького - от Революции до Монастырской; Монастырская - от Максима Горького до Попова.