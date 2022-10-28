О какой Перми мечтает молодежь?

82,9 процента опрошенных ответили, что им нравится Пермь как место жительства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даже с теми, кто уехал учиться в столичные вузы, можно было бы поддерживать связь, - предложила председатель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова. - А наиболее талантливым - предлагать потом работу в Перми. В конце концов, можно было бы время от времени слать им поздравительные открытки.

- Если это поможет делу, я готов писать такие поздравления к каждому празднику! - пошутил глава города Алексей Дёмкин.

В Перми провели социологическое исследование об отношении молодёжи к условиям жизни и самореализации в городе. Фото: горадминистрация.

В администрации Перми обсудили результаты социологического исследования, посвященного отношению молодежи к городу. Если в двух словах, оно должно было ответить на вопрос: как сделать так, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Перми?

Социологи представили участникам круглого стола итоги исследования «Отношение молодежи к условиям своего проживания и самореализации в городе Перми».

Перед этим глава города Алексей Дёмкин отметил, что это исследование должно помочь в выработке эффективной молодежной политики в городе, подчеркнув, что в этом не обойтись без активного участия самих молодых людей.

«Большинство оценивают позитивно»

Первым делом проректор по внеучебной и социальной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат социологических наук Олег Лысенко объяснил, что серьезное социсследование провели по всем правилам. Были сделаны научно-обоснованные выборки. В количественном опросе участие приняли 1280 человек, в фокус-группах - 64 человека. Исследование проводилось среди людей 14 - 35 лет, проживающих в Перми не менее года.

Олег Лысенко отметил, что подавляющее большинство молодых пермяков отзываются о родном городе вполне позитивно и оптимистично.

- В результате исследования 82,9 процента опрошенных ответили, что им нравится Пермь как место жительства, - сообщил он. - Негативно настроенных респондентов оказалось немного - 14,6 процента. При этом 44,5 процента опрошенных считают, что жизнь в Перми за последний год улучшилась и 40,3 процента респондентов уверены, что в ближайший год она станет еще лучше.

Молодежь, она, конечно, разная. И у различных молодежных категорий - разное видение желаемого.

Поэтому опросом охватывали разные группы молодежи: школьников 14 - 18 лет, учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов пермских вузов, молодежь, работающую по найму, а также молодых домохозяек, предпринимателей, фрилансеров и даже безработных.

Городу не помешали бы яркие краски

Комментируя обнадеживающие данные опроса, социолог объяснил, что позитивное восприятие родного города не обязательно может совпадать с жизненными планами. И у разных групп это несоответствие различно. Так, например, чаще всего отвечают, что не исключают переезд в другой город, школьники, и совсем редко - работающая молодежь.

- Система ЕГЭ дает возможность после школы начать самостоятельную жизнь и обучение в другом городе, - объясняет Олег Лысенко. - Но по результатам экзаменов пыл заметно охлаждается. Студенты задумываются о переезде туда, где успешнее может быть карьера. И совсем мало желающих к перемене мест среди тех, кто окончил обучение и устроился на работу. При этом у них высок запрос на выравнивание качества жизни по территории города. Они хотели бы иметь комфортную среду в шаговой доступности. Также многие отмечают, что наш город «неяркий», и предлагают, например, сделать цветными фасады домов и улучшить освещение. Действительно, особенно в осенний период мы проигрываем в «яркости» южным городам.

Предложения молодых

В ходе обсуждения результатов исследования представители молодежи высказали конкретные предложения к городским властям.

Так, например, председатель Городского совета старшеклассников Перми Иван Угольников отметил, что в молодежной среде вполне могут рождаться интересные идеи, но для их обсуждения требуются соответствующие площадки.

С ним согласился руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.

- Мы ждем реконструкции Дворца молодежи, где мы могли бы собираться, - признался он. - Кроме студотрядов, сейчас развивается движение школьных трудовых отрядов. Их участники не высказывают желания куда-то переезжать - они уже нашли применение своим силам в родном городе.

Заместитель председателя Пермской ассоциации работающей молодежи Анатолий Пушкарев предлагал наладить взаимодействие городских властей с молодыми работниками предприятий и разговаривать с ними на понятном молодежи языке.

Во время дискуссии высказывалось предложение создать в рамках городской администрации подразделение, которое отвечало бы за молодежную политику в городе. Звучала идея создать в районах города молодежные общественные центры, в которых молодежь могла бы предлагать и обсуждать важные для молодых людей инициативы. Немало пожеланий касалось развития внутригородского туризма, создания новых арт-объектов, например, на въезде в город.

Мегаполис должен развиваться гармонично

В заключение встречи глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что замысел социологического исследования заключался не в том, чтобы дать благостную успокоительную картинку. По его словам, оно должно стать основой для конкретных решений, которые предстоит выработать совместно с самой молодежью.

- Я хотел бы поблагодарить участников круглого стола за активность, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - В ходе обсуждения уже были высказаны интересные предложения. Мы должны все вместе проанализировать результаты социсследования - в тесном контакте с представителями городских молодежных организаций и объединений. Возможно, стоит проводить такие опросы на регулярной основе, чтобы видеть, приводят ли наши усилия к изменению тех или иных показателей, отражающих настроения разных групп молодежи.

Алексей Дёмкин выразил удовлетворение, что проведенный соцопрос показал правильность многих выбранных стратегических решений по развитию города.

- Как видим, мы правильно ставили вопрос о децентрализации культурных событий в городе, в том числе, и в рамках празднования 300-летнего юбилея Перми, - обратил он внимание присутствовавших. - Они должны проходить не только в городском центре. Точно так же должны во всех районах развиваться общественные пространства. А при возведении новых жилых микрорайонов мы должны ставить обязательное требование, чтобы в них была развитая социальная инфраструктура и имелись все сервисы, необходимые для людей. Соцопрос подтвердил, что это очень важно для работающей молодежи, то есть для тех молодых людей, которые связывают свою судьбу с нашим городом. В конце концов, сохранить статус города-миллионника - это не самоцель. Нам важно, чтобы город развивался гармонично, чтобы в нем было комфортно жить и интересно работать, чтобы население в нем прирастало, и все отрасли были обеспечены грамотными квалифицированными специалистами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Есть, куда расти

В соцопросе по 10-бальной шкале оценивали мнение молодых людей о шансах реализовать свои жизненные планы.

С точки зрения возможностей для самореализации Пермь ниже всех оценили студенты вузов (6,63 балла из 10).

Чуть выше - школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования (6,97 балла).

Самые позитивные ответы давали молодые люди, которые нашли работу (7,45 балла).

В итоге общая оценка города как площадки для самореализации молодежи составила неплохой показатель - 7,01 балла.