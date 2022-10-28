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Общество28 октября 2022 8:57

О какой Перми мечтает молодежь?

В городе обсудили результаты соцопроса молодых пермяков
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
82,9 процента опрошенных ответили, что им нравится Пермь как место жительства.

82,9 процента опрошенных ответили, что им нравится Пермь как место жительства.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даже с теми, кто уехал учиться в столичные вузы, можно было бы поддерживать связь, - предложила председатель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова. - А наиболее талантливым - предлагать потом работу в Перми. В конце концов, можно было бы время от времени слать им поздравительные открытки.

- Если это поможет делу, я готов писать такие поздравления к каждому празднику! - пошутил глава города Алексей Дёмкин.

В Перми провели социологическое исследование об отношении молодёжи к условиям жизни и самореализации в городе. Фото: горадминистрация.

В Перми провели социологическое исследование об отношении молодёжи к условиям жизни и самореализации в городе. Фото: горадминистрация.

В администрации Перми обсудили результаты социологического исследования, посвященного отношению молодежи к городу. Если в двух словах, оно должно было ответить на вопрос: как сделать так, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Перми?

Социологи представили участникам круглого стола итоги исследования «Отношение молодежи к условиям своего проживания и самореализации в городе Перми».

Перед этим глава города Алексей Дёмкин отметил, что это исследование должно помочь в выработке эффективной молодежной политики в городе, подчеркнув, что в этом не обойтись без активного участия самих молодых людей.

«Большинство оценивают позитивно»

Первым делом проректор по внеучебной и социальной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат социологических наук Олег Лысенко объяснил, что серьезное социсследование провели по всем правилам. Были сделаны научно-обоснованные выборки. В количественном опросе участие приняли 1280 человек, в фокус-группах - 64 человека. Исследование проводилось среди людей 14 - 35 лет, проживающих в Перми не менее года.

Олег Лысенко отметил, что подавляющее большинство молодых пермяков отзываются о родном городе вполне позитивно и оптимистично.

- В результате исследования 82,9 процента опрошенных ответили, что им нравится Пермь как место жительства, - сообщил он. - Негативно настроенных респондентов оказалось немного - 14,6 процента. При этом 44,5 процента опрошенных считают, что жизнь в Перми за последний год улучшилась и 40,3 процента респондентов уверены, что в ближайший год она станет еще лучше.

Молодежь, она, конечно, разная. И у различных молодежных категорий - разное видение желаемого.

Поэтому опросом охватывали разные группы молодежи: школьников 14 - 18 лет, учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов пермских вузов, молодежь, работающую по найму, а также молодых домохозяек, предпринимателей, фрилансеров и даже безработных.

Городу не помешали бы яркие краски

Комментируя обнадеживающие данные опроса, социолог объяснил, что позитивное восприятие родного города не обязательно может совпадать с жизненными планами. И у разных групп это несоответствие различно. Так, например, чаще всего отвечают, что не исключают переезд в другой город, школьники, и совсем редко - работающая молодежь.

- Система ЕГЭ дает возможность после школы начать самостоятельную жизнь и обучение в другом городе, - объясняет Олег Лысенко. - Но по результатам экзаменов пыл заметно охлаждается. Студенты задумываются о переезде туда, где успешнее может быть карьера. И совсем мало желающих к перемене мест среди тех, кто окончил обучение и устроился на работу. При этом у них высок запрос на выравнивание качества жизни по территории города. Они хотели бы иметь комфортную среду в шаговой доступности. Также многие отмечают, что наш город «неяркий», и предлагают, например, сделать цветными фасады домов и улучшить освещение. Действительно, особенно в осенний период мы проигрываем в «яркости» южным городам.

Предложения молодых

В ходе обсуждения результатов исследования представители молодежи высказали конкретные предложения к городским властям.

Так, например, председатель Городского совета старшеклассников Перми Иван Угольников отметил, что в молодежной среде вполне могут рождаться интересные идеи, но для их обсуждения требуются соответствующие площадки.

С ним согласился руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.

- Мы ждем реконструкции Дворца молодежи, где мы могли бы собираться, - признался он. - Кроме студотрядов, сейчас развивается движение школьных трудовых отрядов. Их участники не высказывают желания куда-то переезжать - они уже нашли применение своим силам в родном городе.

Заместитель председателя Пермской ассоциации работающей молодежи Анатолий Пушкарев предлагал наладить взаимодействие городских властей с молодыми работниками предприятий и разговаривать с ними на понятном молодежи языке.

Во время дискуссии высказывалось предложение создать в рамках городской администрации подразделение, которое отвечало бы за молодежную политику в городе. Звучала идея создать в районах города молодежные общественные центры, в которых молодежь могла бы предлагать и обсуждать важные для молодых людей инициативы. Немало пожеланий касалось развития внутригородского туризма, создания новых арт-объектов, например, на въезде в город.

Мегаполис должен развиваться гармонично

В заключение встречи глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что замысел социологического исследования заключался не в том, чтобы дать благостную успокоительную картинку. По его словам, оно должно стать основой для конкретных решений, которые предстоит выработать совместно с самой молодежью.

- Я хотел бы поблагодарить участников круглого стола за активность, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - В ходе обсуждения уже были высказаны интересные предложения. Мы должны все вместе проанализировать результаты социсследования - в тесном контакте с представителями городских молодежных организаций и объединений. Возможно, стоит проводить такие опросы на регулярной основе, чтобы видеть, приводят ли наши усилия к изменению тех или иных показателей, отражающих настроения разных групп молодежи.

Алексей Дёмкин выразил удовлетворение, что проведенный соцопрос показал правильность многих выбранных стратегических решений по развитию города.

- Как видим, мы правильно ставили вопрос о децентрализации культурных событий в городе, в том числе, и в рамках празднования 300-летнего юбилея Перми, - обратил он внимание присутствовавших. - Они должны проходить не только в городском центре. Точно так же должны во всех районах развиваться общественные пространства. А при возведении новых жилых микрорайонов мы должны ставить обязательное требование, чтобы в них была развитая социальная инфраструктура и имелись все сервисы, необходимые для людей. Соцопрос подтвердил, что это очень важно для работающей молодежи, то есть для тех молодых людей, которые связывают свою судьбу с нашим городом. В конце концов, сохранить статус города-миллионника - это не самоцель. Нам важно, чтобы город развивался гармонично, чтобы в нем было комфортно жить и интересно работать, чтобы население в нем прирастало, и все отрасли были обеспечены грамотными квалифицированными специалистами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Есть, куда расти

В соцопросе по 10-бальной шкале оценивали мнение молодых людей о шансах реализовать свои жизненные планы.

С точки зрения возможностей для самореализации Пермь ниже всех оценили студенты вузов (6,63 балла из 10).

Чуть выше - школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования (6,97 балла).

Самые позитивные ответы давали молодые люди, которые нашли работу (7,45 балла).

В итоге общая оценка города как площадки для самореализации молодежи составила неплохой показатель - 7,01 балла.

О РАЗНОМ