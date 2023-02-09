Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 8 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 8 февраля 2023 года зафиксировали 11 пожаров: 3 пожара - в Перми; по 1 пожару - на территориях Соликамского, Очерского, Лысьвенского, Кунгурского, Сивинского, Бардымского, Пермского и Ординского округов. Пострадавших и и погибших нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (5 случаев), неосторожное обращение с огнем (4 случая).

В Пермском крае 8 февраля 2023 года очагами загорания стали: частные жилые дома - в Ординском, Сивинском, Очерском, Бардымском, Кунгурском и Пермском округах; здание котельной - в Соликамском округе; дачный дом - в Свердловском районе Перми; гараже - в Индустриальном районе Перми; многоквартирные жилые дома - в Свердловском районе Перми и Лысьвенском округе.

Пожар частного жилого дома в поселке Мулянке 8 февраля 2023

Сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Дальней поселка Мулянка Пермского округа поступило 8 февраля 2023 года в 16:15.

К месту очага загорания были направлены силы и средства аварийно-спасательного формирования «Лобаново», спасательного отряда ГУМЧС России по Пермскому краю в составе 14 человек и 4 единиц техники.

По прибытии первых пожарных было установлено, происходит горение стен, потолочного перекрытия и обрешетки кровли. До приезда пожарных 1 человек самостоятельно вышел на улицу. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцам удалось спасти дом от полного уничтожения огнем. Приблизительная площадь пожара составила 20 кв. метров.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар был локализован в 17:01, ликвидирован – 17:07. На пожаре погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 8 февраля 2023 года на территории Пермского края 327 профилактических групп в количестве 794 человек осуществили 4058 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 6223 человека, распространили 5651 памятку.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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