Убийство в новогоднюю ночь: сисадмина из Перми арестовали за страшное преступление

Трагедия развернулась в квартире дома в Верхней Курье Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Преступление произошло под самый Новый, 2023-й год в квартире дома в Верхней Курье. Здесь жила старенькая бабушка, которой уже было 97 лет. За бабушкой ухаживала дочь, мыла ее, кормила. Есть еще 32-летний внук, который никаких теплых чувств к бабуле не питал, игнорировал, помощь не оказывал и на просьбы пенсионерки никак не реагировал.

Дочь потерпевшей рассказала, что мама в основном лежала, ходила по квартире мало, но была в здравии рассудка. 31 декабря женщине показалось, что бабушка спит долго, а потом дочь поняла, что мать не подает признаков жизни. Приехавший в квартиру сотрудник полиции при первоначальном осмотре телесных повреждений и следов насилия на теле умершей не увидел.

И только после вскрытия, 2 января, выяснилось, что старушка была задушена. Под подозрение в убийстве попал внук. Он, его мать и бабушка жили втроем. В день убийства женщина ушла в частный дом, что неподалеку. Там у нее хозяйство, куры, и пермячка дважды в день ходила кормить птицу.

Что в ее отсутствие произошло между родственниками, пока не ясно. Но ранее не судимый человек, который работает системным администратором в организации, задушил собственную бабушку.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», - сообщил следователь СО по Мотовилихинскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Арсен Исаков. - Максимальное наказание до 15 лет. Мужчина, 1990 г.р., арестован. На данный момент установлено, что он испытывал личную неприязнь к потерпевшей. В ближайшее время будет проведена в отношении обвиняемого амбулаторная комплексная психолого – психиатрическая экспертиза.

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