Российский дипломат Мария Захарова рассказала, что ее «первая любовь» была из Перми

Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после новости о возрождении велосипедов «Кама» и возобновлении их производства поделилась своими воспоминаниями из детства, когда ей было лет пять. Она рассказала, что очень хорошо помнит зеленый велосипед с яркими наклейками на низкой раме.

Мария Захарова с теплотой вспомнила о том, как пришла с родителями в магазин спорттоваров за велосипедом пермского производства: «Его покупали не мне, а маме. Но врезалось в память так, как будто мне».

«Я помню из натуральной кожи сумочку для инструментов, которая крепилась под седлом, параллельно с пружинами. Как же не помнить, если я в нее практически упиралась головой, когда мы с мамой катались на велосипеде в парке Покровское-Стрешнево. Мама крутила и рулила, я сидела на багажнике. Багажник был металлический, с такой скобочкой на пружине, под которую я заправляла что-то вроде мягкой подушки. Бралась рукам за ось сиденья, и мы отправлялись в путь», — делится дипломат Мария Захарова.

Как известно, велосипед «Кама» — складной, а это, по словам Марии Захаровой, было важно: «Ему предстояло жить в нашей двадцатисемиметровой двухкомнатной квартире, а летом выезжать на машине на пленер. И там, и там не сложившись было не уместиться. Кстати, не только Каме».

Как вспоминает Мария Захарова, лет через 15 после покупки «Каму» окончательно перевезли на дачу: «Помню наши дачные велосипедные прогулки, как мы воробьиной стайкой проносились по тенистым улочкам, вылетая на залитые солнцем полевые просторы».

«Я первую любовь так не помню, как помню «Каму». А Может, это она и была?», — так закончила свой рассказ Мария Захарова.

В Перми возобновили производство велосипедов «Кама» к 300-летию города. Они выпускались с 1970 по 1990-е годы и теперь вновь вернулись в обновленном виде. Сборка первой партии стартовала 8 февраля. В ближайшие недели велосипеды поступят в магазины. Купить их можно будет за 12-13 тысяч рублей.

Фото: permkrai.ru/обновленная «Кама»

В этом году «Каму» будут выпускать только в красном цвете, а со следующего — еще в белом и синем. Современные велосипеды постарались сделать визуально похожими на историческую модель.

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