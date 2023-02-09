В Пермском крае березовая доска пролетела 15 метров и убила рабочего

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 3 февраля, в промежуток между 16.00 и 17.00 в Соликамске на лесопильном участке производственного предприятия ООО "Уральский завод ОСБ" произошло ЧП: 42-летнему осужденному колонии-поселения при ИК-9 в голову прилетела березовая доска, вылетевшая из станка.

- Он трудоустроился буквально за два дня до трагедии. Был разнорабочим и к станкам не подходил, - рассказывает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. - В тот день он чистил снег под конвейерной лентой, находился на расстоянии 15 метров от станка. Такое расстояние и преодолела вылетевшая доска. Удар был такой силы, что осужденному пробило череп. Скорая помощь была в пути 30-40 минут, но мужчина скончался в карете медиков. Есть версия, что на станке отсутствовала защита, после ЧП ее сразу же приварили.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что осужденный был официально трудоустроен на выводном объекте одной из коммерческих организаций Соликамска. По данном факту комиссией по расследованию несчастных случаев ведется проверка.

В комиссию вошли представители краевой инспекции охраны труда, представители фонда соцстрахования и представители предприятия Согласно условиям договора. Ответственность за гибель рабочего полностью несет работодатель. Мы хотели взять комментарий у представителей предприятия ООО "Уральский завод ОСБ", но по указанным на их сайте номерам трубку никто не взял.

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