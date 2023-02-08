«Я хочу знать правду». Ирма Тедорадзе из Батуми ищет в Пермском крае свою биологическую мать

Внешне Ирма похожа на свою мать, которую никогда не видела Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Впервые о том, что мама и папа не родные мне, я узнала только в 2006 году, когда умерла мама, - рассказывает Ирма Тедорадзе. - Тогда моя тетя, мамина сестра, и рассказала мне, что меня удочерили. Как раз тетя и встретилась с моей биологической матерью в доме малютки в Батуми, и та передала ей новорожденного ребенка - меня.

Молодая женщина была красивой – высокая, статная, но вся заплаканная. И только повторяла: «Я вынуждена ее оставить. Я вынуждена!». Про себя она ничего не рассказала.

- Тетя ее дважды спросила: «Как ваша фамилия?». Но свое имя она не назвала, только имя моего биологического отца - Амиран Попхадзе, - говорит Ирма.

Беременную женщину не приняли в семье Попхадзе. Она родила ребенка в Батуми и отдала его на удочерение, попросив только денег на обратную дорогу. Тетя Ирмы дала ей деньги и проводила до железнодорожного вокзала. А малышку принесла в семью своей сестры, у которой не было родных детей. Свидетельство о рождении Ирма получила уже как Тедорадзе – ее приемная мама сказала, что родила ребенка дома. И никаких проблем не возникло.

- Мои родители были бесподобными людьми, - вспоминает Ирма. – И я всегда считала себя их родной дочерью, несмотря на то, что у меня совсем не грузинская внешность.

Но после того, как женщина узнала правду, она решила найти своих биологических родителей. С отцом было проще. Ирма знала его имя и то, что в 1969 году, когда родилась Ирма, Амиран Попхадзе жил в Кудымкаре и работал на местном рынке.

Ей удалось также узнать, что в те годы у него в Кудымкаре была гражданская жена и две дочери. Ирма попыталась связаться с ними, но они не смогли ничего рассказать об ее матери.

После Кудымкара Амиран переехал в Пермь, оттуда в Ульяновск, где у него появилась еще одна семья: жена и двое детей, девочка и мальчик. А в 2014 году он с семьей вернулся в Грузию. Тогда Ирма смогла встретиться с ним.

- Когда я общалась с предполагаемым отцом, он отрицал абсолютно все, не было такой истории в его жизни - и точка, - рассказывает Ирма. - Тогда я предложила провести тест ДНК на отцовство. Сделаем - и все будут спокойны. Но он отказался. А прошлым летом мой предполагаемый отец умер.

Год назад Ирма сделала генетический тест ДНК.

- Согласно тесту у меня отец точно грузин, а мать – частично русская, а частично принадлежит к финно-угорской группе, то есть, скорее всего, коми-пермячка, - объясняет женщина. - Сейчас я жду результаты теста от двоюродного брата предполагаемого отца, который живет в другом городе. И по этому тесту мы уже точно определим родство, то есть я буду точно знать, его я дочь или нет. Но это не так уж важно, потому что я хочу найти свою биологическую мать.

О ней Ирме Тедорадзе неизвестно ничего, даже возраст. Только то, что в 1969 году ей было меньше 25 лет. И то, что ее дочь внешне очень похожа на нее.

- Я свою мать не осуждаю, она спасла меня, - говорит женщина. - Она не хотела, чтобы я осталась в доме малютки. Поэтому отдала меня в приемную семью. Но я просто ищу мать, чтобы она рассказала мне правду. У меня нет никаких претензий ни к кому. И никакого продолжения общения не будет, если никто не захочет. Но я хочу знать, кто моя мать. Может быть, она до сих пор переживает и молится за меня.

Возможно, кто-то из жителей Кудымкара или в другого города Пермского края помнит эту историю и знает, кто является родной матерью Ирмы Тедорадзе. Вы можете сообщить нам в редакцию по телефону: (342) 206-45-00 или группу ВКонтакте vk.com/kpperm.