Золотая моя картошка: набор для борща снова вырос в цене для пермяков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале пермяки неприятно удивились резко влетевшим ценам на огурцы, которые стали стоить под 280 рублей за килограмм. Интересно, а как вели себя ценники на другие овощи и основные продовольствие?

За два месяца борщевой набор подорожал на 10 рублей

Портал «Индекс-борща.рф» каждый месяц приводит данные по крупным городам России – сколько примерно стоит «борщевой набор» в местных торговых сетях. В него входят самые простые продукты – картошка, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, сметана, хлеб и полкилограмма мяса курицы.

По данным портала, в феврале кастрюля борща в Перми в феврале стала стоить 122 рубля 81 копейку. Это на 36 рублей 64 копейки меньше, чем в январе.

Казалось бы, информация обнадеживающая. Но январский ценовой всплеск цен можно объяснить праздниками. А вот в декабре прошлого года борщевой набор обходился пермякам всего в 116 рублей 91 копейку – то есть на 10 рублей 9 копеек дешевле.

Два рубля за зубчик чеснока

Дороже всего в кастрюле борща, конечно, будет стоить куриное мясо. По данным портала, полкило курятины в феврале в Перми можно приобрести за 67 рублей, в январе пришлось бы выложить 110 рублей.

А вот сметана, наоборот, подорожала за месяц – с 18 до 21 рубля за 100 грамм.

Вырос в цене и картофель – с 7 рублей 14 копеек до 9 рублей 87 копеек за 350 грамм.

Из овощей немного дешевле стала только капуста: в январе 200 грамм стоили 4 рубля 40 копеек, в феврале - 4 рубля 24 копейки.

А вот остальные овощные продукты подорожали. За 130 грамм свеклы теперь придется выложить не менее 4 рублей 55 копеек, в январе на такую порцию хватило бы 3 рублей 18 копеек. Почти в 2,5 раза стал стоить дороже лук, выросли в цене морковь и чеснок. Зубчик чеснока, например, сейчас обойдется почти в 2 рубля.

А вот 200 грамм черного хлеба в дополнение к кастрюле борща теперь можно приобрести дешевле на 3 рубля – за 11 рублей 6 копеек.

Как выглядим на фоне соседей

Кастрюля борща у нас сейчас стоит на 26 рублей 79 копеек дешевле, чем в среднем по России, где стоимость составляет 149 рублей 60 копеек. Среди 37 городов рейтинга мы находимся на 24 месте, что неплохо.

У наших соседей – примерно такие же цены. В Екатеринбурге, например, борщевой набор стоит на 1 рубль 45 копеек дешевле, в Челябинске – на 3 рубля 57 копеек дороже.

А где кастрюля борща обойдется дешевле, чем везде? Москвичам она обойдется всего в 113 рублей 17 копеек. Меньше из крупных городов только в Самаре - 112 рублей 67 копеек.