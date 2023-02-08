Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 7 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 7 февраля 2023 года зафиксировали 9 пожаров: 3 пожара – в Соликамском округе; по 1 пожару – в Перми, Чусовском, Березниковском, Лысьвенском, Пермском и Кудымкарском округах. Пострадавших нет, есть погибшие.

Основные причины возникновения пожаров: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В Пермском крае 7 февраля 2023 года очагами загорания стали: в Соликамском округе - деревянный сарай, многоквартирный жилой дом, здание шиномонтажа; частные жилые дома - в Пермском, Кудымкарском и Чусовском округах; надворные постройки – в Усолье; баня - в Индустриальном районе Перми; нежилое строениие - в Лысьвенском округе.

Пожар частного жилого дома в деревне Порьскокова 7 февраля 2023

Сообщение о пожаре частного жилого дома в пер. Габовка деревни Порьскокова Кудымкарского округа поступило 7 февраля 2023 года в 04:35. К месту очага загорания были направлены подразделения МЧС России по Пермскому краю в составе 11 человек и 5 единиц техники.

По прибытии первых пожарных было установлено, что горит жилой дом и дворовые постройки площади 100 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 06:20, ликвидировать – 06:30.

По информации Следственного комитета по Пермского края, после тушения огня в доме были обнаружены тела 48-летней хозяйки дома и ее 33-летнего знакомого. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 7 февраля 2023 года на территории Пермского края 191 профилактическая группа в количестве 461 человека осуществили 1706 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3050 человек, распространили 2609 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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