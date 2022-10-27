В Перми открылась выставка-форум «Образование и карьера»

Фото: Образование и карьера/ВКонаткте

«Пермь Экспо» вновь радует пермяков стартом ежегодного проекта «Образование и карьера». Выставка продлится 4 дня, в которые школьники, абитуриенты, их родители и преподаватели смогут ознакомиться с предложениями школ, вузов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования. Губернатор Дмитрий Махонин посетил стенды образовательных учреждений и компаний, а также пообщался с участниками и гостями выставки. Форум пройдет с 27 по 30 октября по адресу шоссе Космонавтов, 59.

Выставка посвящена получению престижного образования, развитию научного потенциала и построению карьеры в Пермском крае. Среди участников представители крупнейших вузов страны и ведущих компаний региона. Впервые выставка пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. Онлайн-выставка представлена в виде сайта, где можно пройти профориентационное тестирование, по итогам которого каждый получит индивидуальные рекомендации по получению образования и дальнейшему трудоустройству в Пермском крае. С этими рекомендациями гости смогут легко ориентироваться на офлайн-площадке и без проблем найти представителей нужных им учебных заведений или вузов. Выставка проходит при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

27 октября со вступительными словами выступили Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, Тахир Хайрулин, первый заместитель управляющего директора АО «ОДК-Авиадвигатель», Николай Андреев, директор по капитальному строительству АО «ОДК Пермские моторы», Андрей Шишкин, заместитель председателя родительского совета при Министерстве образования и науки Пермского края, и Арина Санникова, победитель всероссийского конкурса «Непокоренные». Все выступающие являются выпускниками пермских высших образовательных учреждений.

«Для нас очень важно показать все возможности наших высших учебных заведений и средних специальных образовательных учреждений, всего нашего образования, поскольку я убежден, что пермское образование одно из лучших в нашей стране», — говорит Дмитрий Махонин. — Я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы всё-таки внимательно присмотрелись именно к пермским образовательным учреждениям. Почему? Я всегда говорю, что история успеха в Пермском крае она есть, она куда больше, чем в наших сегодняшних городах. Пермь меняется, Пермь преображается, и это делается именно для молодых, для успешных. Мы понимаем, что за вами будущее, поэтому я желаю, чтобы это будущее наступило обязательно и оно было всегда успешным».

Тимур Хайрулин утверждает: «Сегодня серьезно меняется технологический уклад нашей страны: об этом всегда говорил президент нашей страны. В связи с этим, как мы прекрасно понимаем, специалисты с инженерным образованием будут всегда востребованы. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас на наш стенд «ОДК-Авиадвигатель», 28 октября состоится экскурсия на наших предприятиях, мы ждем всех школьников и студентов». Николай Андреев отметил, что сегодняшняя задача масштаба всей страны — «возродить российскую авиацию». «Но мало создать цехи и поставить станки: нужны люди! Сегодня 11 тысяч человек работает на наших предприятиях, а надо, чтобы работало 18 тысяч», — заключил директор по капитальному строительству АО «ОДК Пермские моторы».

Завершилась церемония открытия выступлением и танцевальным флешмобом финалистов шоу «Танцы» на ТНТ — танцевальной команды DS Crew — тех самых ребят из Перми.

В рамках выставки гостей ожидает насыщенная программа: краш-тесты профессий, мастер-классы по робототехнике, актерскому мастерству и масляной живописи, тематические конференции, профориентационные интерактивы, квесты от НТИ «Фотоника», интеллектуальные и бизнес-игры, лекции, брифинги, битва «Открытых университетов», круглый стол «Как стать крутым айтишником?» и многое другое. Всего в выставке приняло участие более 150 организаций: в их числе можно встретить «ОДК-Авиадвигатель», «Лукойл-Пермь», «Искра», «ОДК-Пермские моторы», «Уралхим» и «Уралкалий».

Особое внимание уделено развитию научного потенциала Пермского края. На площадке представлен стенд Пермского научно-образовательного центра мирового уровня. На втором этаже Экспо прошла Школа-конференция молодых ученых и награждение лауреатов всероссийских конкурсов.

За 24 года выставку-форум посетили более 680 тысяч жителей Перми и Пермского края. Раиса Кассина, Министр образования и науки Пермского края, заметила, что по результатам независимого исследования «75% школьников принимают решение о том, где учиться, именно благодаря выставке». Главный принцип выставки — помочь учащимся наметить стратегию карьерного развития. «Мы смещаем акценты с традиционного описания факультетов и программ, которые ребята всегда могут найти на сайте, на демонстрацию тех возможностей, которые открываются перед будущими студентами. Мы говорим о перспективах трудоустройства, о практике, рассказываем о карьерном росте и всевозможных стипендиях от работодателей, научном развитии. Поэтому вся программа выставки построена на интерактивах и погружении школьников в ту или иную профессию», — добавила глава ведомства.

Главная тема пленарного совещания этого года: «Пермский край — территория возможностей». Дмитрий Махонин открыл совещание, в ходе которого рассказал о грядущих планах в сфере образования и карьерных перспективах для молодежи в родном крае. Губернатор добавил: «Нам необходимо развивать промышленность и сельское хозяйство, добиваться успехов в цифровой экономике, науке, культуре. Региону нужны врачи, учителя и грамотные управленцы. Пермские вузы и техникумы представляют широкий диапазон профессий, востребованных сегодня в нашем регионе. Мы ежегодно работаем над увеличением бюджетных мест, чтобы ребята оставались здесь — в Пермском крае. Кроме того, регулярно обновляется материально-техническая база учебных учреждений. В регионе также строятся культурно-развлекательные и спортивные объекты, появляются современные пространства для отдыха и досуга, и многое другое».

29 октября Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края, проведет собрание с родителями абитуриентов и ответит на все интересующие вопросы.

Режим работы Пермской ярмарки: 27-29 октября с 11:00 до 19:00, 30 октября с 10:00 до 17:00. С более подробной информацией и расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.