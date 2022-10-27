В Перми у Мотовилихинского пруда нашли труп мужчины

Фото: Эдуард Абрамов

Накануне в социальных сетях появилась публикации о том, что в Мотовилихинском пруду утонул мужчина.

«Он просто поскользнулся и упал в овраг. Также про мужчину известно, что он родом из Башкирии, последнее время жил в Перми на улице Володарского. Скорее всего, родственники не знают о происшествии», - сообщила очевидица.

К посту также прилагалась фотография. На ней - бездыханное тело мужчины в мокрой одежде. Ни следов крови, ни каких-то видимых телесных повреждений на теле мужчины нет, и подписчики действительно предполагали, что мужчина утонул.

Погибший мужчина. Фото: ЧП ДТП Пермь

Однако как сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Пермскому краю, водолазы в этот день к пруду не выезжали и тело из воды не доставали, а погибшего мужчину обнаружили рядом с Мотовилихинским прудом.

Но остается загадкой, почему его одежда была полностью мокрой, ведь сильного дождя в этот день в городе не было. Возможно, он действительно провалился в какой-то овраг. Как сообщил «Комсомолке» источник в силовых структурах, погибшему мужчине было 40 лет, он действительно был гражданином Башкирии, а последнее время жил в Перми. Видимых следов насилия на его теле оперативники не обнаружили, сейчас устанавливается причина смерти.

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