Деньги пойдут на «социалку», нацпроекты и 300-летие города

В бюджете запланировано благоустройство скверов на набережной в Кировском районе.

– Следующий год для всего города пройдет под знаком 300-летия Перми. Задача городских властей - завершить все запланированные к этому времени объекты и провести юбилей достойно. Так, чтобы каждый пермяк почувствовал изменения качества своей жизни здесь и сейчас. Городские власти продолжат выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед жителями, – отметил глава Перми Алексей Дёмкин, представляя проект бюджета города на ближайшие три года.

Прежде чем главный финансовый документ Перми будет принят официально, он должен пройти несколько уровней обсуждения. И это понятно, ведь от того, как будут использованы бюджетные деньги, зависит жизнь всего города.

«Нулевые» чтения бюджета на 2023-2025 годы состоялись 27 октября, в них участвовали глава Перми Алексей Дёмкин, заместители главы администрации, депутаты Пермской городской Думы и представители Контрольно-счетной палаты.

- Бюджет Перми сформирован с учетом изменившихся экономических условий, - уточнил Алексей Дёмкин. - В проекте предусмотрены средства на финансирование всех социальных обязательств: это индексация заработной платы, мер социальной поддержки и расходов на оказание услуг в социальной сфере. Кроме того, следующий год является для города юбилейным, и мы планируем завершить все основные проекты.

Доходы и расходы

На 2023 год планируемые доходы городского бюджета составят 47,7 миллиарда рублей, а расходы - 50,2 миллиарда рублей. Таким образом, в первый год следующей трехлетки бюджет Перми окажется дефицитным. Но уже в 2024 году планируется перейти на бюджет с профицитом для погашения ранее взятых кредитов.

- Особенностями проекта бюджета стало изменение межбюджетных отношений, - отметил Алексей Дёмкин. – Это отмена зачисления транспортного налога, а также передача расходов на содержание дорог в центре Перми на краевой уровень.

На что предполагается потратить деньги в будущем году? В проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование всех социальных обязательств, в том числе на повышение заработной платы «указным» категориям работников учреждений, завершение объектов благоустройства, приуроченных к 300-летнему юбилею Перми. Также Пермь продолжит реализовывать мероприятия в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

Средства на юбилей

К своему 300-летию Пермь должна подойти преобразившейся. В последние годы в городе активно велись работы по благоустройству улиц и скверов, строительству новых дорог.

В будущем году должны завершиться основные работы на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Сибирской и Петропавловской. На эти цели будет выделено более 1,5 миллиардов рублей, в том числе почти миллиард из краевого бюджета.

В 2023 году на капитальный ремонт фасадов направят 839 миллионов, в том числе 266 миллионов из краевых денег.

Запланировано благоустройство скверов на набережной в Кировском районе и на нижней части центральной набережной, реконструкция сада имени

Гоголя, а также ремонт скверов в разных районах города. В следующем году в рамках проекта «Зеленое кольцо» начнется обустройство долин малых рек Данилиха и Егошиха. Значительный объем средств на эти цели будет привлечен из краевого бюджета.

Но не только центральные улицы будут приведены в порядок. Будут отремонтированы дороги, заасфальтированы тротуары в микрорайонах частной застройки.

Школы и детские сады

В проекте бюджете на трехлетку запланировано строительство школ и детских садов, спортивных объектов. Будут построены новые корпуса школы «Точка» на 1050 мест и гимназии № 33 на 825 мест. Появятся школы на улицах Уральской и пересечении КИМ и В.Соломина, в Индустриальном районе и в микрорайоне ДКЖ. В 2024 году завершится строительство Кадетской школы на 700 мест в здании бывшего профессионального училища.

А также, как сообщил во время обсуждения бюджета заместитель главы администрации Алексей Грибанов, застройщик безвозмездно передаст городу школу в микрорайоне Ива.

- Причем, школа эта будет с бассейном, - отметил замглавы.

Помимо этого, будет введен в строй детский сад «Легополис» в микрорайоне Железнодорожный. В трех пермских школах - № 96, 81 и 79 – появятся новые спортивные залы.

В будущем году после реконструкции откроется спортивный комплекс «Спартак» на улице Рабочей и начнется реконструкция Дворца спорта «Прикамье» в Кировском районе. Будут созданы семь плоскостных спортплощадок – по одной в каждом районе. Планируется также строительство плавательного бассейна по улице Гайвинской.

Дороги и транспорт

- Основными дорожными объектами на ближайшие три года станут реконструкция путепровода по улице Монастырской, строительство дорог по улицам Сапфирной, Агатовой, Топазной, - рассказал Алексей Дёмкин. – Будем готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Чкалова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана и на строительство развязки улицы Макаренко с Бульваром Гагарина.

Продолжится комплексное развитие общественного электротранспорта.

- В Перми до 2025 года запланировано приобретение 44 новых трамваев, реконструкция депо «Балатово» и семи тяговых подстанций, - сообщила начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина. – Будут обновлены 35 километров трамвайных путей.

Заключение концессионного соглашения запланировано в ноябре 2022 года.

Бюджет обсудили. Что дальше?

Основные параметры бюджета Перми на 2023-2025 годы прошли первое обсуждение. Следующий этап - публичные слушания, которые состоятся 7 ноября. После чего депутаты Пермской городской Думы рассмотрят проект бюджета на следующий год в первом чтении.

- Пленарное заседание, на котором мы будем рассматривать бюджет, пройдет раньше запланированного – 15 ноября, чтобы депутаты могли внести все свои предложения, и ко второму чтению, к 20 декабря, мы смогли принять бюджет и войти в 2023 год с понятным и продуманным финансовым документом, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Главная особенность следующего года для Перми – это юбилей нашего города. Это очень ответственный для городских властей экзамен, итог нескольких лет напряженной работы. И обсуждая проект бюджета, мы обязательно должны это учитывать.