Известный блогер рассказал о рыболовном путешествии от Владивостока до Перми

Роман Байков рыбачил от Владивостока до Перми. Фото: Роман Байков.

Роман Байков – известный блогер и путешественник, основатель портала «Рыбалка с гидом». Этой осенью он отправился в большое путешествие по городам России – от Владивостока до Урала. А роликами о рыбалке в разных уголках страны и полезными советами делится со своими подписчиками.

Путешествие Романа и его оператора началось полтора месяца назад. Ребята прилетели на самолете во Владивосток, купили там что-то вроде минивэна-дома на колесах и начали свой путь. Проехали более 12 тысяч километров. Сегодня ловят рыбу в Японском море, далее – Хабаровск, оттуда – на Байкал. Затем Сибирь – Красноярск, Новосибирск, далее Ханты-Мансийск и Урал – природа необыкновенная и рыбалка такая же.

Путешествие длилось 1,5 месяца. Фото: Роман Байков.

- В Японском море ловили Лакедру – это морская теплолюбивая хищная рыба, которая относится к семейству Ставридовых, - рассказал «КП» Роман. - Еще эту рыбы называют Желтохвост. На Байкале нам нужно было проехать 40 км к месту, где ловится хариус. В тот день был сильный ветер, мы прыгали по волнам и кое-как добрались до места. За 40 минут поймали штук 10 и двинулись обратно.

Роман, путешествуя по стране, приглашает принять участие в съемках местных рыбаков. В Перми на приглашение порыбачить откликнулся Сергей. Он повез гостей ловить рыбу на Сылву.

- Не скажу, что на Сылве был богатый улов, мы поймали штук 6 судаков и пару щук, хотели на Каме еще порыбачить, но в этот раз не получилось из-за погоды, - вспоминает Роман. – Пермь была конечной точкой рыбалки в этой экспедиции, затем мы отправились в Москву.

В Пермском крае путешественник рыбачил на реке Сылве.

Роман рассказал, что новые места и путешествия дают ему новую энергию:

- На самом деле это сложно физически. Практически всю поездку мы встаем рано: либо мы идем на рыбалку, либо едем очередную тысячу километров. Мы жили то в машине, то в палатке, где-то по дороге в гостинице или снимали квартиру, для того, чтобы элементарно постирать вещи, зарядить технику. Но как только мы садились в машину, приезжали в новое место, видели всю эту красоту, вся усталость тут же улетучивалась.

Выпуски об этом и других путешествиях можно увидеть на ютуб-канале Роман Байков.

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