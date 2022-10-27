В Пермском крае планируют завершить все проблемные социальные объекты

Строительство школы в Кунгуре. Фото: Минстрой Пермского края.

В Пермском крае в скором времени появятся новые школы, детские сады и поликлиники, на строительство которых когда-то махнули рукой. Каждый недостроенный объект будет обязательно доведен до ума и введен в эксплуатацию.

Правительство Пермского края ведет масштабную работу по завершению работ на всех долгостроях, где недобросовестные подрядчики отошли от исполнения условий договоров. Их ждут солидные штрафы и исключение из числа претендентов на исполнение госконтрактов, а также включение реестр недобросовестных поставщиков. С такой подмоченной репутацией теперь им будет очень сложно найти и заключить новые договоры.

Завершением строительства проблемных социальных объектов сейчас занимаются надежные и проверенные временем подрядные организации. Примером такой ротации служат несколько важных строек в Пермском крае.

На подходе новые школы

После смены подрядчиков в Кунгурском округе совсем скоро распахнут свои двери две новые школы, которые примут более тысячи учащихся.

Строительство школы на ул. Красногвардейцев, 47 в Кунгуре началось еще в сентябре 2020 года. По условиям контракта подрядная организация ООО «Спецстрой» должна была завершить строительство осенью 2022 года. Летом этого года в связи с неисполнением условий договора и отклонениями от графика работ контракт был расторгнут краевыми властями в одностороннем порядке.

Строительство школы в Кунгуре. Фото: Минстрой Пермского края.

Чтобы исправить положение муниципальным образованием совместно с краевым Минстроем были оперативно проведены необходимые процедуры по определению нового подрядчика, который завершит работы. В начале августа новый контракт заключили с ООО «Парма» из Перми, который споро взялся за дело. В Министерстве строительства Пермского края отмечают, что после смены подрядчика строительство школы значительно продвинулось: за 2,5 месяца он произвел объем работ, сопоставимый с уже выполненным его предшественником!

Строительство школы в Кунгуре. Фото: Минстрой Пермского края.

Согласно новому графику выполнения работ, школу на 825 мест планируется завершить в июле 2023 года.

Похожая ситуация сложилась и в селе Филипповке Кунгурского округа, где еще один проблемный подрядчик вел строительство школы на 220 мест. За неисполнение договорных обязательств его внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Теперь работать на строительстве социальных объектов в Прикамье он больше не будет», – заявили в краевом Минстрое.

Строительство школы в Филипповке. Фото: Минстрой Пермского края.

Перед новым подрядчиком стоит главная задача - до начала зимы подключить строящуюся школу к отоплению.

Строительство школы в Кунгурском округе также будет завершать ООО «Парма».

Снести и перестроить

Именно до такой ситуации дошло строительство в Очере детского сада на 150 мест. Его возведение продолжается уже долгие восемь лет! За это время его первые воспитанники смогли бы уже закончить начальную школу.

Строительную эпопею, начавшуюся в 2014 году, взял на особый контроль губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сегодня это одна из горячих тем в его соцсетях.

Как оказалось, подрядчик вел строительство по проекту, в котором по определению Инспекции госстрой надзора Пермского края не были предусмотрены системы вентиляции и пожарной безопасности. Стройку «заморозили», а с нерадивыми строителями расторгли контракт. Различные судебные разбирательства не позволяли возобновить строительство.

В 2022 году на важный социальный объект в Очере вышла новая подрядная организация, которая выявила существенные нарушения при возведении детского сада предыдущими строителями. В связи с этим завершить существующее здание без сноса несущих стен стало невозможно.

Споры в суде о взыскании с компании денежных средств в бюджет продолжаются.

Поликлиники – в строй!

Родители детишек из Кировского района Перми теперь могут вздохнуть с облегчением. Столь долгожданная детская поликлиника на ул. Шишкина, 20 сможет принять первых пациентов уже в следующем году.

Строительство поликлиники началось в 2017 году. За это время успели смениться две подрядные организации, которые занимались ее возведением. Настоящий кавардак привел к срывам сроков строительства и испорченным нервам родителей.

Строительство поликлиники в Перми. Фото: Минстрой Пермского края.

В июне 2022 года наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, когда строительство поликлиники возобновил новый подрядчик. По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, за два месяца с начала работ строительная готовность поликлиники выросла с порядка 40 до 52%. В сентябре подрядчик завершил монтаж теплового контура здания, ведется внутренние отделочные работы, частично проведено благоустройство участка.

Пожалуй, один из самых старых долгостроев региона находится в селе Юрле. Строительство лечебного корпуса на ул. Октябрьской, 77 началось аж в 2006 году, а в 2010 году объект признали незавершенным.

Строительство больницы в Юрле. Фото: Минстрой Пермского края.

В 2016 году стройка возобновилась и при поддержке краевых властей в 2017 году завершился первый этап проекта - детская поликлиника. В рамках второго этапа предстояло строительство корпуса больницы. С 2020 года к нему приступила «Уфимская газовая компания». Подрядчик подошел к возведению объекта по принципу «тяп-ляп», что стало основанием для расторжения с ним контракта.

Для завершения строительства больницы в Юрле потребовалось обновление проекта. Как иначе, если с начала «стройки века» прошло 16 лет! Работой по корректировке проекта занялась пермская компания «Майолика». Ей предстоит провести экспертизу технического состояния объекта, поскольку долгое время он находился в «законсервированном» состоянии. Скорректированная проектная документация должна быть готова до конца 2022 года. Значит есть полная уверенность, что строительство возобновится уже в следующем году.

«Поликлиники, школы, детские сады – всё это особо значимые объекты социальной сферы, и их надо возводить в срок. С подрядчиками, которые без объективных причин нарушают условия договоров, необходимо работать, используя все законные методы наказаний. Компании должны понимать и осознавать ответственность за обязательства, которые на себя берут, получая финансирование по контрактам. Просто так игнорировать такое пренебрежительное отношение к делу нельзя», – подчеркивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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