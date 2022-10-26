Дом-призрак в Перми: следователи рассказали о загадочных убийствах за стенами странного барака

Номер, указанный на здании, не соответствует действительности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С виду – это обычная, потрепанная жизнью двухэтажка. Ничем не примечательная, в спальном микрорайоне Перми на улице Елькина. Но за ее стенами происходят совершенно жуткие вещи.

Убийство Колобка. Январь 2020.

35-летний мужчина по прозвищу Колобок приехал в Пермь из Александровска. Работал охранником в магазине и отличался тихим нравом.

Но в тот вечер (дело было в январе 2020 года) Колобок пришел с работы пьяным, но не буянил, ни к кому не приставал. От спящего соседа дурно пахло, и это не понравилось некоторым жильцам. Кто-то пожаловался коменданту, и участь Колобка была предрешена: выселить из общежития, то есть выгнать на улицу с вещами в январскую морозную ночь.

Главный свидетель, он же комендант, активно и в подробностях рассказывал, как он поднял пьяного соседа, собрал вещи, неоднократно ходил в туалет, чтобы помыть руки, поскольку прикасался к Колобку. Потом позвал на помощь еще одного жильца, 43-летнего Александра Терехина. Ну, а тот церемониться не стал, Колобок сопротивлялся, что-то бормотал, за что получал.

- Терехин хотел размять свои руки, кулаки и чувствовал себя достаточно сильным, пытался заработать авторитет у того же коменданта, что он такой сильный, мощный, всемогущий, что может все делать, решать любые вопросы, - рассказывает старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Никита Чащин. - Подошел, взял его сильно за шею крепким захватом и стал его тянуть вверх. Такой прямой удар в шею, в область кадыка. Потерпевший стал падать и захрипел.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Человека выбросили на улицу, где он и умер. Причина смерти – перелом подъязычной кости и щитовидного хряща. Труп три месяца лежал за гаражом в логу, на тело наткнулся случайный прохожий.

Особо опасного рецидивиста – 46-летнего Александра Терехина (ранее он отбывал срок за убийство с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью) приговорили к 11 годам в колонии особого режима.

Убийство случайного прохожего. Апрель 2022.

Эта встреча случилась у магазина в Свердловском районе в ночь на 4 апреля. Двое мужчин, оба пьяные.

- Пойдем, отдохнешь, спать положу, - предложил один.

Тот, что постарше, 47 – летний, пришел в магазин за чекушкой и принял предложение незнакомца, отправившись за ним в общежитие рядом с магазином.

Думал, посидят, выпьют. И, конечно, не предполагал, что хозяин комнаты в общаге – человек опасный, рецидивист. 36 – летний новый знакомый ранее отсидел за убийства, последнее было совершено с особой жестокостью. А по свежему грабежу получил четыре года ограничения свободы. Мужик носил браслеты, соответственно, имел ограничения, комнату в общежитии по ночам точно покидать не мог. Но почему-то в запретное время передвигался, покупал спиртное и даже приглашал гостей.

На момент отбытия наказания уголовник работал охранником в ЧОПе, комнату в общежитии получил от работы, поскольку сам уроженец Пермского края. В Кишертском районе у него жена и четверо детей.

В общаге мужчина уложил спать гостя, закрыл комнату на ключ, взял пиво и пошел к соседям. Ночью, когда он вернулся в комнату, с его слов, гость набросился на него с чайником. Начал возмущаться, почему его закрыли. Браслеточник вывел мужчину на площадку, ударил, потом продолжил избивать гостя на улице. Потом сам вызвал скорую и полицию, но потерпевший умер по дороге в больницу.

Суд приговорил Алексея Шипиловских к 9 с половиной годам в колонии особого режима.

Дом без адреса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как выяснилось в ходе следствия, этого дома - общежития по улице Елькина, 8 «А» - нет на карте нашего города. Получается, в центре Перми стоит здание-фантом, где происходят жестокие убийства.

- Интересный факт был установлен в ходе следствия. Здание общежития, в котором временно проживал обвиняемый, и которое являлось местом преступления, не имеет официального адреса, - сообщил руководитель СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Алексей Тимохов. - Номер, указанный на здании, не соответствует действительности, поскольку под таким же номером рядом расположен многоэтажный жилой многоквартирный дом. А в справочных системах дубль ГИС на карте также этот дом имеет совершенно другой номер. И администрация города Перми на официальный запрос следствия сообщила, что данному зданию адрес не присвоен. По сути, дом без адреса. Этот дом оппозиционируют, как общежитие, проживают в нем лица, работающие охранниками в частном предприятии. Большинство из них - иногородние. Многие - ранее судимые. По данному факту следствием доведена информация в Администрацию города Перми. Для проведения соответствующей проверки законности существования данного общежития и соответствия его требованиям законодательства.

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