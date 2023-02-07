Возможно ли землетрясение в Перми: ищем ответ на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Для Перми землетрясения - большая редкость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для жителей Перми вопрос о возможном землетрясении в городе совершенно не праздный. Близость Уральских гор делает вполне вероятным возникновение этого разрушительного природного явления. Причем, последнее из них произошло совсем недавно.

События прошедшего понедельника, 6 февраля 2023 года, когда на территории Турции и Сирии произошло сильнейшее землетрясение, заставляют задуматься о неуправляемой силе стихии и ее последствиях. Порой, принять правильное решение в чрезвычайной ситуации при спасении жизни могут простейшие правила поведения и безопасности. Напомним, землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни нескольких тысяч человек, в зоне разрушений оказались города и поселки, древние исторические памятники, стоявшие столетиями.

«Наш дом качало, как корабль в шторм». Пермячка, живущая в Турции, рассказала, как спасалась от землетрясения (Подробнее…)

Итак, землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, которые возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли. Они передаются на большие расстояния в виде упругих колебаний. Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и одно из первых мест – по числу человеческих жертв.

Землетрясения в Перми

По утверждению известного советского геолога и карстоведа Георгия Максимовича, на территории Прикамья информации о землетрясениях не так много.

Карстовые провалы, сопровождающиеся местными землетрясениями, на территории нынешнего Пермского края происходят много тысяч лет. Одно из первых описаний принадлежит Василию Татищеву, когда в одной из своих работ он приводит примеры движения земной коры на Урале в период с 1720 по 1724 годы.

«Формируется мнение, что землетрясения бывают, но они где-то там, далеко – на Камчатке, в Турции, в Японии… Там – вулканы, там формируются молодые горы, там тектонические плиты заходят одна под другую. Здесь же, на Урале, все активные геологические процессы уже в далеком прошлом, и поэтому ничего подобного происходить не может. Да, это так, но все же есть факты, которые не вписываются в эту картину. Землетрясения на Урале не такая уж и редкость. Информацию о них ученые собирают уже давно, и достоверно известно, что Урал не самый «тихий» регион на планете», - отмечает в своей работе «Землетрясения на Урале: правда или вымысел?» кандидат физико-математических наук Руслан Дягилев.

Ученый приводит пример одного из сильнейших землетрясений на Урале, которое произошло 23 мая 1798 года именно Перми. Оно охватило огромную область от Осинского до Екатеринбургского уездов. Длилось землетрясение всего несколько секунд, но в Перми оно чувствительно ощущалось в каменных зданиях города. Так, в Соборной церкви качались паникадила, тряслись перекрытия, был слышен глухой шум и треск. В городских же строениях трещали окна, колебались стены и мебель. Силу землетрясения тогда оценили по шкале Меркалли-Канкани в 4 балла.

В 1845 году в Добрянском заводе было «настолько значительное землетрясение, что в кладбищенской церкви из паникадила выпало несколько свечей». Магнитуда землетрясения была 3 балла. Всего на территории Приуралья в 1788–1887 годы зарегистрировали значимых 20 землетрясений.

В более близкое к нам время землетрясения случались в Перми с завидным постоянством. В мае 1960 года местная пресса привела воспоминания одного из пермяков, который утверждал об ощутимых колебаниях в 1958 году: «Однажды ночью в большом здании на углу Комсомольского проспекта и ул. Белинского на четвертом этаже бодрствующие заметили толчки, столы и кровати тряслись, скатерти и занавески колыхались. В доме № 39 по ул. Красноармейской было отмечено землетрясение. Двери открывались. Гул был похож на звук проходящих танков». Невероятно, но факт.

Сильное землетрясение в Перми случилось всего 10 лет назад, 21 декабря 2012 года. Руслан Дягилев пишет: «В 05:23 по местному времени в районе Перми произошло землетрясение с магнитудой 5,3. Интенсивность толчков в эпицентре, продолжавшихся около 20 секунд, составила 6–7 баллов. Несколько старых зданий в центре города получили незначительные повреждения в виде трещин в стенах. За городом во многих сельских домах упали дымовые трубы. Жители города и окрестных районов были разбужены и испуганные выбегали на улицу. Жертв среди населения нет».

Около семи лет назад, в середине октября 2015 года, жители Перми ощущали подземные толчки силой 2-3 балла, похожие на землетрясение. Тревожные сообщения поступили от горожан Свердловского, Ленинского и Индустриального районов в Единую службу спасения Перми.

Вот вам и спокойная Пермь!

Причины возможных землетрясений в Перми

Главными причинами возможных землетрясений в Перми являются:

- Растяжение земной коры. В разных участках возникают растяжения и сжатия, образуются волны, которые и являются землетрясением. От эпицентра землетрясения расходятся упругие волны, но они разбегаются не равномерно, а по участкам — волноводам;

- Техногенная деятельность людей. Это могут взрывы при добыче природных ископаемых;

- Карстовые провалы в почве. Еще каких-то 200-300 лет назад на территории города работали сотни рудников;

- Природные явления, связанные с падением космических тел.

Не надо забывать, Уральский хребет зажат между двумя платформенными плитами - Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. Их возможное движение может также повлиять на сейсмическую обстановку в Перми.

Что надо делать при возможном землетрясении в Перми

В МЧС России напоминают, при землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности застройки населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем или ночью). Жителям Перми необходимо знать несколько простых правил при возможном землетрясении.

Ночью количество пострадавших значительно выше, так как большинство людей находятся дома и отдыхают. Днем же число пострадавшего населения колеблется в зависимости от того, в какой день произошло землетрясение – в рабочий или в выходной.

При кирпичной и каменной застройке преобладает следующий характер поражения людей: травмы головы, позвоночника и конечностей, сдавливания грудной клетки, синдром сдавливания мягких тканей, а также травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.

При землетрясениях в районах малоэтажной каменной или деревянной застройки люди в меньшей степени подвержены поражению. Возникающие травмы носят более легкий характер. При землетрясениях у большей части населения возникают психические расстройства – люди утрачивают самообладание, становятся подверженными панике.

Основными причинами травматизма и гибели людей при землетрясении являются:

- разрушение зданий и сооружений;

- падение обломков строительных конструкций и мебели, различных предметов и битых стекол;

- зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов;

- пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электросетей;

- неконтролируемые действия людей в результате паники.

Если землетрясение застало в здании (дома, в школе, на работе), необходимо:

- если первые толчки застали вас на первом этаже нужно немедленно выбежать на улицу, в вашем распоряжении не более 15-20 секунд;

- при нахождении выше первого этажах можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания или же встать возле опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери;

- можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во всех случаях – держитесь подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться осколками;

- ни в коем случае не прыгайте из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа;

- нельзя во время угрозы обрушения здания пользоваться лифтом, выбегать на лестницу с верхних этажей;

- не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания;

- не паникуйте сами и пресекайте панику у других людей.

Если первые толчки землетрясение застали вас на улице, необходимо:

- немедленно отойти как можно дальше от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить вас. При этом опасность представляют не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и другое;

- при нахождении в местах большого скопления людей (рынок, стадион, парк, площадь) рекомендуется держаться подальше от конструкций, которые могут быть причиной травмы, выйти на открытое пространство, не создавая паники;

- в случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы, одежду застегните, согнутые руки прижмите к груди крестообразно; выбросите мешающие предметы. В случае падения необходимо встать на одно колено и рывком подняться.

При следовании в автомобиле необходимо остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому транспорту, открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило. Оставайтесь в машине, т.к. есть опасность получения травмы от падающих предметов.

Если вы оказались в завале, необходимо:

- не поддаваться панике;

- помнить о действиях спасательных служб;

- постараться определиться в пространстве;

- при длительном пребывании в завале не зажигайте огонь, чтобы избежать взрыва или воспламенения от возможной утечки газа, постарайтесь найти воду;

- подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо: по батарее, трубам и тому подобное).

После землетрясения следует:

- убедиться в отсутствии ранения, если есть возможность, оказать помощь пострадавшим. Тяжело раненых лучше не двигать с места, если им н е угрожает крайняя опасность (пожар, обрушение строения и так далее);

- освободить людей, попавших в завалы, которые можно легко устранить (разобрать). Особо осторожным надо быть при оказании помощи пострадавшим с «синдромом длительного сдавливания». Если им требуется дополнительная медицинская и другая специальная помощь, то дождаться ее;

- обеспечить безопасность и успокоить детей, больных и стариков;

- проверить водопровод, газ, электричество. Если имеется повреждение электролинии и водопроводных сетей, то следует отключить их. Если обнаружена утечка газа, то открыть все окна и двери, немедленно п окинуть помещение и сообщить соответствующим службам;

- при наличии очагов загорания их необходимо потушить. Если это не удается, то немедленно связаться с противопожарной службой;

- спускаясь по лестнице, следует проверить ее прочность;

- первые 2-3 часа, нельзя входить в здания без крайней нужды, нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них. Если возникает необходимость войти в здание – действовать быстро и осторожно, так как предметы могут быть неустойчивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как мегацунами поглотило Пермь в школьном учебнике «Окружающий мир»

Давайте разберемся, сможет ли гигантская волна мегацунами на самом деле угрожать Перми (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru