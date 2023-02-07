В Перми сносят два исторических здания Красных казарм

Жалко такую красоту.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Эти дома вполне могли бы украсить историческую часть города – если бы стояли в центре.
Застройщики расчищают место под высотки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Их бы даже реставрировать не пришлось. Мы обходим вокруг красивое двухэтажное строение из красного кирпича с фигурным орнаментом. Несмотря на свой вековой возраст оно сохранилось как новенькое. На ровных гладких стенах – ни трещинки.
Старинные дома безжалостно разрушают.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сквозь проемы разбитых арочных окон видно, что и внутри дом – еще совсем крепкий. Мощные балки перекрытий между этажами с высокими потолками ничуть не повредило время.
Балки перекрытий выглядят весьма внушительно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
И вот теперь установленный на «КамАЗе» манипулятор сдирает с исторического здания металлической лапой кровельное железо, грузит в кузов, где стоящий рядом экскаватор уминает его своим ковшом. Чуть поодаль – все, что осталось от еще одного такого же строения: груда кирпичей.
Один дом уже разрушен.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Между прочим, в начале прошлого века этот кирпич привозили из Санкт-Петербурга, чтобы постройка получилась крепкой и простояла столетия. Она и простояла – ровно 110 лет. Стояла бы и дольше.
Но лакомый земельный участок военные продали застройщикам, чтобы те возвели на нем высотные дома. Сначала «Сатурну-Р», а тот - перепродал его «Мегаполису».
Кладка стен – в три кирпича
Теперь девелоперы утверждают, что старинные здания были все равно в аварийном состоянии, мол, это и экспертиза показала. Честно говоря, что-то не похоже.
Манипулятор металлической лапой захватывает кровельное железо.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Кладка стен – в три кирпича, очень прочная! – говорят рабочие, которые ломают эти дома. – Но все равно снесем – под ударами экскаваторного ковша даже она не устоит.
Кровельное железо даже еще не ржавое.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Застройщики уверяют, что дома, которые они сносят, не охраняются как объекты культурного наследия.
Экскаватор ковшом уминает его в кузове.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Здания, в которых сейчас располагаются военная прокуратура и военный следственный комитет, а также пермский гарнизонный суд, пока не трогают.
Здание, которому 110 лет, выглядит неплохо.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще в 2010 году сотрудники областного управления по охране памятников обращали внимание:
Внутри здания сохранились красивые двери.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Интересный памятник градостроительства и архитектуры, находящийся на государственном учете как объект культурного наследия регионального значения, Красные казармы расположен в городе Перми по адресу улица Чернышевского, дом 2. Но пообъектный состав комплекса не установлен, и он нуждается в дальнейшем изучении.
В итоге в перечень охраняемых объектов внесли лишь несколько зданий военного городка постройки начала XX века.
Пермский военный городок уникален
Пермский историк Дмитрий Лобанов говорит о том, что городок «Красные казармы» уникален тем, что он один из немногих военных городков дореволюционной постройки, который до сих пор сохранился.
Мощная техника легко справляется с разрушением.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Хотя такие городки строили не только в Перми. После драматических событий в русско-японской войне их решили возвести кроме Перми в Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Иркутске. И везде эти городки для военных прозвали Красными Казармами – из-за цвета кирпича.
В Перми Красные казармы начали возводить в 1910 году там, где дислоцировался 232-й Ирбитский резервный батальон. За три года построили казармы для солдат, госпиталь, склады для вооружений, жилые дома для офицеров с семьями. В 1913 году здесь разместили артиллерийскую бригаду.
Новостройки это, конечно, очень хорошо.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В начале Великой Отечественной войны в городке организовали пулемётно-миномётное училище. В послевоенное время склады передали центральной артиллерийской базе, а позднее здесь разместился арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Кроме этого тут построили ангары для бронетехники, где ремонтировали танки и БТР.
Позже тут размещался батальон сопровождения железнодорожных грузов, и для тренировки солдат построили участок железной дороги с двумя вагонами.
Постепенно городок утрачивал свое военное значение, и многие здания пустовали. Пермские общественники пытались организовать в них арт-пространство – оборудовали в одной из комнат бывшего заброшенного общежития музей советского быта. Но в популярное городское общественное города Красные казармы так и не превратились.
Быть может, над этим стоит задуматься? Хотя бы в районе тех зданий, которые пока не трогают?
НАША СПРАВКА
Что охраняется государством?
Описание объекта культурного наследия регионального значения было дано в Приказе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.09.2020 N Пр55-01-06-118.
Ансамбль «Красные казармы», состоящий из краснокирпичных зданий, предназначенных для квартирования 49-й артиллерийской бригады, включает:
1. Штаб бригады, ул. Красные Казармы, 6;
2. Казарма, ул. Чернышевского, 41б;
3. Казарма, ул. Чернышевского, 41;
4. Казарма, ул. Чернышевского, 41а;
5. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 7;
6. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 8;
7. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 10;
8. Дом начальника бригады, ул. Красные Казармы, 9.