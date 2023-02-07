В Перми сносят два исторических здания Красных казарм

Жалко такую красоту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эти дома вполне могли бы украсить историческую часть города – если бы стояли в центре.

Застройщики расчищают место под высотки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Их бы даже реставрировать не пришлось. Мы обходим вокруг красивое двухэтажное строение из красного кирпича с фигурным орнаментом. Несмотря на свой вековой возраст оно сохранилось как новенькое. На ровных гладких стенах – ни трещинки.

Старинные дома безжалостно разрушают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сквозь проемы разбитых арочных окон видно, что и внутри дом – еще совсем крепкий. Мощные балки перекрытий между этажами с высокими потолками ничуть не повредило время.

Балки перекрытий выглядят весьма внушительно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот теперь установленный на «КамАЗе» манипулятор сдирает с исторического здания металлической лапой кровельное железо, грузит в кузов, где стоящий рядом экскаватор уминает его своим ковшом. Чуть поодаль – все, что осталось от еще одного такого же строения: груда кирпичей.

Один дом уже разрушен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между прочим, в начале прошлого века этот кирпич привозили из Санкт-Петербурга, чтобы постройка получилась крепкой и простояла столетия. Она и простояла – ровно 110 лет. Стояла бы и дольше.

Но лакомый земельный участок военные продали застройщикам, чтобы те возвели на нем высотные дома. Сначала «Сатурну-Р», а тот - перепродал его «Мегаполису».

Кладка стен – в три кирпича

Теперь девелоперы утверждают, что старинные здания были все равно в аварийном состоянии, мол, это и экспертиза показала. Честно говоря, что-то не похоже.

Манипулятор металлической лапой захватывает кровельное железо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Кладка стен – в три кирпича, очень прочная! – говорят рабочие, которые ломают эти дома. – Но все равно снесем – под ударами экскаваторного ковша даже она не устоит.

Кровельное железо даже еще не ржавое. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Застройщики уверяют, что дома, которые они сносят, не охраняются как объекты культурного наследия.

Экскаватор ковшом уминает его в кузове. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здания, в которых сейчас располагаются военная прокуратура и военный следственный комитет, а также пермский гарнизонный суд, пока не трогают.

Здание, которому 110 лет, выглядит неплохо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще в 2010 году сотрудники областного управления по охране памятников обращали внимание:

Внутри здания сохранились красивые двери. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Интересный памятник градостроительства и архитектуры, находящийся на государственном учете как объект культурного наследия регионального значения, Красные казармы расположен в городе Перми по адресу улица Чернышевского, дом 2. Но пообъектный состав комплекса не установлен, и он нуждается в дальнейшем изучении.

В итоге в перечень охраняемых объектов внесли лишь несколько зданий военного городка постройки начала XX века.

Пермский военный городок уникален

Пермский историк Дмитрий Лобанов говорит о том, что городок «Красные казармы» уникален тем, что он один из немногих военных городков дореволюционной постройки, который до сих пор сохранился.

Мощная техника легко справляется с разрушением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хотя такие городки строили не только в Перми. После драматических событий в русско-японской войне их решили возвести кроме Перми в Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Иркутске. И везде эти городки для военных прозвали Красными Казармами – из-за цвета кирпича.

В Перми Красные казармы начали возводить в 1910 году там, где дислоцировался 232-й Ирбитский резервный батальон. За три года построили казармы для солдат, госпиталь, склады для вооружений, жилые дома для офицеров с семьями. В 1913 году здесь разместили артиллерийскую бригаду.

Новостройки это, конечно, очень хорошо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале Великой Отечественной войны в городке организовали пулемётно-миномётное училище. В послевоенное время склады передали центральной артиллерийской базе, а позднее здесь разместился арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Кроме этого тут построили ангары для бронетехники, где ремонтировали танки и БТР.

Позже тут размещался батальон сопровождения железнодорожных грузов, и для тренировки солдат построили участок железной дороги с двумя вагонами.

Постепенно городок утрачивал свое военное значение, и многие здания пустовали. Пермские общественники пытались организовать в них арт-пространство – оборудовали в одной из комнат бывшего заброшенного общежития музей советского быта. Но в популярное городское общественное города Красные казармы так и не превратились.

Быть может, над этим стоит задуматься? Хотя бы в районе тех зданий, которые пока не трогают?

НАША СПРАВКА

Что охраняется государством?

Описание объекта культурного наследия регионального значения было дано в Приказе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14.09.2020 N Пр55-01-06-118.

Ансамбль «Красные казармы», состоящий из краснокирпичных зданий, предназначенных для квартирования 49-й артиллерийской бригады, включает:

1. Штаб бригады, ул. Красные Казармы, 6;

2. Казарма, ул. Чернышевского, 41б;

3. Казарма, ул. Чернышевского, 41;

4. Казарма, ул. Чернышевского, 41а;

5. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 7;

6. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 8;

7. Офицерский дом, ул. Красные Казармы, 10;

8. Дом начальника бригады, ул. Красные Казармы, 9.