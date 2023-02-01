Система «мобильных» кондукторов

Депутаты надеются повысить собираемость оплаты за проезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Перед городской Думой и администрацией стоит общая цель: сделать так, чтобы у нас была практически полная собираемость оплаты за проезд, - объяснил депутат Арсен Болквадзе. - Есть идея ввести «мобильных» кондукторов, которые будут работать как раз в «часы пик» на определенных маршрутах, где зафиксировано самое большое количество безбилетников. Рабочая группа проработает параметры этой системы. И только после того, как мы поймем, насколько у нас действительно увеличилась выручка на данных маршрутах, будет принято решение о внедрении либо не внедрении такой схемы работы.

Жалобы пермяков на плохую уборку снега на городских улицах стали поводом для депутатской проверки.

- Мы посмотрели состояние улиц 1 - 4 категорий, содержание которых осуществляется в рамках муниципальных контрактов, внутриквартальные проезды, обратили особое внимание на тротуары, парковочные карманы, остановки общественного транспорта, - рассказал депутат Пермской городской Думы, председатель рабочей группы по дорогам и благоустройству Владимир Плотников.

Выяснилось, что дороги почищены от снега, но на многих парковочных местах лежат сугробы, а тротуары зачастую либо не чистят совсем, либо снимают только верхний слой снега, оставляя ледяную корку.

- Прошу администрацию взять на контроль устранение указанных недостатков, - подчеркнул Владимир Плотников.