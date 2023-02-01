«Закамская Атлантида» и «Улицы притяжения»

В маршрут трудовой доблести «Победа в небе» войдет авиамузей под открытым небом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании городской Думы были представлены приоритетные проекты развития всех районов.

- Всего было разработано 26 проектов, каждый из которых создавался совместно с жителями районов, - сообщил депутат Арсен Болквадзе.

- Жители Кировского района во время встреч говорили о том, что необходимо создать места для отдыха и прогулок рядом с домами, а также досуговых площадок для молодежи, - рассказал глава района Михаил Борисов. - Речь шла и о том, что нам нужно повышать туристическую и инвестиционную привлекательность Кировского района как отдельного туристического кластера Перми. В итоге родился проект под названием «Закамская Атлантида», в рамках которого планируется организовать различные познавательные маршруты по району: спортивный, детский, религиозный, культурно-досуговый и экологический.

Глава Индустриального района Дмитрий Дробинин рассказал, что сейчас разрабатывается проект строительства крытого футбольного манежа на улице Чердынской. Земельный участок, который раньше принадлежал Минобороны, уже передан муниципалитету. Строительство запланировано на 2024 год.

В Дзержинском районе разработали проект «Улицы притяжения». На улицах Мильчакова, Плеханова, Костычева, Хабаровской, Маяковского, Петропавловской и проспекте Парковом будут созданы зоны для прогулок. Также проект предполагает благоустройство скверов имени Дзержинского и «Березовая роща», обустройство бульвара в жилом комплексе «Боровики» и благоустройство улицы Ленина от Крисанова до площади Гайдара.

Новые Ляды отличает удаленность от центра города, поэтому здесь решили создать проект «Удобный транспорт», в рамках которого будет обустроена современная посадочная платформа для электричек. До этой станции в рамках проекта «Компактный город» предстоит организовать движение городской электрички.

В Орджоникидзевском районе собираются развивать проект культурно-досугового кластера «Гайва-парк». Предполагается развитие Дворца культуры имени Чехова, недавно приобретенного в муниципальную собственность. В сквере у Дворца культуры предполагается восстановить фонтан. Новые аттракционы и уличные кафе появятся в парке имени Чехова. Обустроят стадион «Гайва». Кроме того, на улице Гайвинской должны построить плавательный бассейн.

В Ленинском районе займутся развитием мест отдыха у Камы - в Средней Курье и Камской долине.

А в Мотовилихинском районе, где расположено много учебных заведений и вузовских общежитий, создадут студенческий кампус «Мотовилиха». Проект предполагает организацию межвузовского молодежного центра на базе бывшего кинотеатра «Искра». Кроме того, здесь должны появиться зона граффити, различные арт-объекты, зоны отдыха с wi-fi, фудтраки.

Экскурсионный маршрут трудовой доблести «Победа в небе» собираются развивать в Свердловском районе. В него войдут авиамузей под открытым небом, памятник «МиГ на взлете», сквер Авиаторов. А в сквере Субботина в этом году должны установить памятник Молодому рабочему - на основе знаменитой фотографии 12-летнего фрезеровщика Пермского моторостроительного завода Вали Кусакина, который в годы войны работал на станке, стоя на ящике.

- Каждый из проектов уникален, все они направлены на решение различных задач местного значения. Самое главное, что эти проекты отражают интересы и потребности жителей. Считаю, что проекты развития районов должны стать важнейшей частью утвержденных Думой документов стратегического планирования, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.