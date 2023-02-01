Создаем точки притяжения для молодых

Молодые парламентарии организовали 15 социально значимых проектов. Фото: Молодежный парламент

До какого возраста человек считается молодым? По современным нормам в эту категорию входят люди от 14 до 35 лет. В Перми сейчас живут более 311 тысяч людей этого возраста. Это школьники, студенты вузов и ссузов, работники «на старте карьеры» и «молодые взрослые» - люди с 30 до 35 лет.

Конечно, все они очень разные, и их интересы отличаются друг от друга. Поэтому молодежная политика в Перми должна быть очень разнообразной, чтобы учитывать разные категории молодежи. Об этом рассказал заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов во время Часа депутата на заседании Пермской городской Думы.

- Во время социологического исследования 82,9 процента молодых пермяков сказали, что они удовлетворены своей жизнью и самореализацией в Перми, - отметил Алексей Грибанов. - Среди приоритетных задач городской молодежной политики - создание условий для поддержки молодежных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества, создание городской инфраструктуры, развитие форм трудовой и экономической деятельности, занятости молодежи.

Премии и конкурсы для молодых

Что делается в городе для поддержки молодежи?

В частности, проводятся грантовые и творческие конкурсы. Например, конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», благодаря которому развиваются добровольческие, интеллектуальные, киберспортивные, журналистские и другие проекты.

Проводится городской конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», целью которого являются развитие и поддержка талантливой и активной молодежи. Работают «Отряды мэра», в которых в свободное от учебы время могут трудиться не только школьники, но и молодые люди в возрасте до 25 лет. В этом году в них участвовали 1080 человек.

А для молодых предпринимателей в городе создан Пермский бизнес-инкубатор, в котором можно бесплатно получить консультации, проводятся предпринимательские форумы «Дни пермского бизнеса», «Пермь - территория красоты». Выделяются гранты на поддержку стартап-проектов.

Большое внимание уделяется волонтерам. В минувшем году добровольческой деятельностью занимались 173 тысячи молодых людей. Лучшим из них ежегодно вручается знак «Доброволец города Перми».

Также ежегодно 20 самым активным и трудолюбивым представителям молодежи города вручают премию в размере 20 тысяч рублей, которая так и называется «Пермь 20х20». А за достижения в художественном и техническом творчестве вручается премия главы города «Золотой резерв».

Где собраться молодежи

Алексей Грибанов рассказал также о развитии инфраструктуры для молодежи. Одним из таких мест станет городской Дворец молодежи, реконструкция которого должна завершиться в начале марта. Дворец должен стать центром молодежной жизни, площадкой для общения. В частности, там разместится городской совет старшеклассников, членов которого будут выбирать сами школьники.

Также сейчас в Перми планируется создание молодежных клубов, куда молодые люди могут приходить в любое время и находиться там сколько угодно, в зависимости от их желания.

- Чтобы общественные центры стали точкой притяжения молодежи, необходимо сделать современное, оборудованное помещение, - отметила депутат Наталья Рослякова. - Кроме того, важно найти специалиста, который смог бы организовать эту работу. Я думаю, что этот вопрос мы будем рассматривать и в дальнейшем на комитете по социальной политике.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что молодежная политика должна быть нацелена на то, чтобы молодежь оставалась и, более того, приезжала к нам из других регионов.

Также депутаты интересовались созданием центров детских инициатив, патриотическим воспитанием, работой с молодыми инвалидами, информированием молодежи о проводимых мероприятиях.

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что необходимо больше обращать внимание на отдаленные районы.

- На интересные мероприятия, в основном, попадают жители центра, - сказал депутат. - Хотя, надо сказать, что в районах также стало больше проводиться мероприятий, но все-таки надо выделять больше мест на центральные события для жителей отдаленных районов.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что необходимо активней поддерживать молодежные проекты.

- Тема молодежной политики вызвала большое обсуждение, - заметил Дмитрий Малютин. - Этот вопрос очень важный, он всегда находится в центре внимания. Для любой территории молодежь - это стратегический ресурс, который определяет будущее развитие региона. Инструментов молодежной политики много, но все они рассыпаны мелким бисером, так как они находятся в ведении различных ведомств, каждое из которых действует на свой лад. Надо разработать сводный документ о стратегии молодежной политики и шире использовать потенциал Молодежного парламента.

15 важных проектов

Об участии Молодежного парламента Перми в городских мероприятиях и акциях рассказала его председатель Дарья Белякова-Тихонова. Молодые парламентарии организовали 15 социально значимых проектов, в которые вовлечено более 3000 молодых пермяков. Это «Пермский экозабег», во время которого в Черняевском лесу было собрано 2 тонны мусора, спортивный фестиваль «Вернись в реальность», семейный конкурс #Нетолько9мая. Ребята участвовали в краевом Молодежном форуме «Пермский Период», обменялись опытом с коллегами из Ижевска, подписали соглашение о создании Ассоциации молодежных палат городов Приволжского федерального округа.

По поручению депутатов Пермской городской Думы они провели три мониторинга: по зимнему содержанию дорог, состоянию остановочных комплексов, исполнению обращений граждан в сфере благоустройства.

Три члена Молодежного парламента стали лауреатами городской премии «Пермь 20х20»

Депутат Наталья Рослякова предложила парламентариям подключиться к формированию «Движения Первых» и выступить в роли наставников.

- Можно подвести главный итог - молодежный парламент состоялся, ребята перешли к живой работе, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.